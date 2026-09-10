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सावधान! 11 सितंबर को इन तीन राज्यों के लिए IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके इलाके में कल कैसा रहेगा मौसम

Kal Ka Mausam: देश के कई हिस्सों में 11 सितंबर को भारी बारिश अलर्ट है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में आंधी और तूफान आने की भी संभावना है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 10, 2026, 5:45 PM IST
Kal Ka Mausam 11 September
कल का मौसम 11 सितंबर (Image: AI)

Kal Ka Mausam 11 September: देश के कई हिस्सों में मानसून का असर बना हुआ है. इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 11 सितंबर के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी की संभावना है. ऐसे में इन राज्यों में रहने वाले लोगों को मौसम का अपडेट देखकर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है. खासकर बारिश के दौरान खुले इलाकों में सावधानी बरतना जरूरी होगा.

ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट

11 सितंबर को छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं और मौसम में बने दबाव के कारण यहां बारिश तेज हो सकती है. कई जगहों पर पानी जमा होने और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा भी बन सकता है. इसके अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना है. केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है.

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इन राज्यों में आंधी-तूफान का खतरा

बारिश के साथ कई राज्यों में तेज हवाएं और बिजली चमकने की भी संभावना है. तटीय आंध्र प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. यहां थंडरस्क्वाल की चेतावनी भी जारी की गई है. विदर्भ, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और अंडमान-निकोबार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं.

यूपी समेत इन राज्यों में बिजली गिरने का अलर्ट

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट है. मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि बिजली चमकने के दौरान खुले खेतों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े न हों. बारिश के समय बाहर फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करनी चाहिए. तेज हवाओं के दौरान कमजोर पेड़ों और होर्डिंग्स से भी दूरी बनाए रखना बेहतर होगा.

बंगाल की खाड़ी में भी 11 सितंबर को मौसम खराब रह सकता है. उत्तर-पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी के साथ पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इनकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वहीं सोमालिया तट और दक्षिण-पश्चिम अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने का अनुमान है, जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. खराब समुद्री हालात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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