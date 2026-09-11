मौसम का डबल अटैक! दिल्ली-यूपी से लेकर बंगाल तक तेज बारिश, चलेंगी तूफानी हवाएं

IMD Weather Update 12 September: यूपी-बिहार, दिल्ली समेत करीब 24 राज्यों में शनिवार को आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है. IMD ने 85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी भी दी.

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दिल्ली में कल भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. (Photo from IANS)

शनिवार को यूपी-बिहार समेत 24 राज्यों में बारिश का अलर्ट है

कई राज्यों में 50 से 85 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं

दिल्ली में भी बारिश के साथ 50-60 किमी/घंटे की आंधी की चेतावनी है

पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और पूर्वी भारत में वज्रपात का खतरा है

Kal Ka Mausam: देश के कई राज्यों में मानसून अभी भी सता रहा है, इस बीच मौसम विभाग ने कल के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. यूपी, बिहार समेत करीब 24 राज्यों में बारिश की संभावना है. इस दौरान, कई जगहों पर 50 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती. पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड की चेतावनी है, जबकि पूर्वी भारत में बिजली गिरने और तेज वज्रपात का खतरा रहेगा. चलिए अस खबर में जानते हैं कल यानी शनिवार (12 सिंतबर) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा.

दिल्ली में कल आंधी के साथ तेज बारिश (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में कल भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां हवा 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. शनिवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है.

यूपी में कल का मौसम (UP Kal Ka Mausam)

वहीं यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी है. इस दौरान, लखनऊ में तापमान 33 और 27 डिग्री के आसपास रहेगा.

बिहार-झारखंड में कैसा रहेगा मौसम (Bihar Weather Update)

बिहार के पटना, गया, चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर समेत कई जिलों में बारिश-आंधी की संभावना है. झारखंड के कई जिलों में भी भारी बारिश और करीब 70 किमी प्रति घंटे की हवाओं का अलर्ट है.

राजस्थान में तेज आंधी का अलर्ट (Rajasthan Mausam)

राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर समेत कई जिलों में 60-70 किमी प्रति घंटे की तेज आंधी की संभावना है.

MP-छत्तीसगढ़ बारिश का येलो अलर्ट (Madhya Pradesh Weather)

मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, नीमच, छिंदवाड़ा और कटनी समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है. वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर और महासमुंद समेत कई इलाकों में 80-85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

पहाड़ी राज्यों में कल मौसम कैसा रहेगा (Himachal Weather Update)

उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल समेत कई इलाकों में बारिश और तेज आंधी की चेतावनी है. हिमाचल के कुल्लू, मंडी, सोलन, किन्नौर और कांगड़ा समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ 60-65 किमी प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं. जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में भी भारी बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की हवा का अलर्ट है.

बंगाल, ओडिशा में भी अलर्ट (Monsoon Tracker)

वहीं, पश्चिम बंगाल में 12-13 सितंबर को भारी बारिश और 55-60 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं का अलर्ट है. ओडिशा के सुंदरगढ़, भद्रक, मयूरभंज, भुवनेश्वर, पुरी और बालासोर में भारी बारिश और करीब 60 किमी प्रति घंटे की आंधी की चेतावनी जारी की गई है.