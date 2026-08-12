Kal Ka Mausam 13 August: अचानक बदलेगा मौसम का मिजाज! दिल्ली-UP में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बरसेंगे बादल, जानिए आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम

कल का मौसम 13 अगस्त: देश के कई हिस्सों में मानसून फिर तेज होता दिख रहा है. मौसम विभाग ने 13 अगस्त को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. कुछ जगहों पर तेज हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. कई इलाकों में बिजली गिरने और ओले पड़ने की भी आशंका है. पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में लोगों को मौसम की जानकारी देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है. किसानों और मछुआरों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है. पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है.
दिल्ली में 13 अगस्त को बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है. इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. बारिश के कारण तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि, उमस बनी रह सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. लोगों को खुले इलाकों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. तेज हवा के दौरान सड़क पर वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतना बेहतर रहेगा.
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 13 अगस्त को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, झांसी, बहराइच, गोंडा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, सोनभद्र और मऊ समेत कई इलाकों में मौसम खराब रह सकता है.
कुछ जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा चल सकती है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश के दौरान लोगों को बिजली के खंभों और पुराने पेड़ों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है.
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— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 11, 2026
बिहार के कई जिलों में भी 13 अगस्त को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. गया, जहानाबाद, पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया और मुंगेर में मौसम खराब रहने की संभावना है.
इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा चल सकती है. पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आंधी के दौरान लोगों को घरों में रहने और जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है.
झारखंड में साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, जमशेदपुर, सरायकेला, खूंटी, गुमला, रांची, पलामू, रामगढ़ और चतरा में भारी बारिश और आंधी की संभावना है. यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चल सकती है. रांची में तापमान 28 और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, हावड़ा, कोलकाता, मालदा, हुगली, दार्जिलिंग, नादिया, जलपाईगुड़ी और मुर्शिदाबाद में बारिश-आंधी का अलर्ट है. कोलकाता में तापमान 30 और 27 डिग्री रह सकता है. पंजाब में पठानकोट, पटियाला, गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और होशियारपुर में तेज बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चलने की संभावना है.
राजस्थान के उदयपुर, पाली, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, बारां और टोंक में बारिश और आंधी का अलर्ट है. जयपुर में तापमान 33 और 26 डिग्री रह सकता है.
मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, खंडवा, गुना, मुरैना, श्योपुर, झाबुआ, देवास, छिंदवाड़ा, सतना, सीधी और पन्ना समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है. भोपाल में तापमान 28 और 24 डिग्री रह सकता है. उत्तराखंड में बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पौड़ी और ऋषिकेश में तेज बारिश और हवा का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश-आंधी की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन को देखते हुए यात्रा के दौरान खास सावधानी बरतनी होगी.
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