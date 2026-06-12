Kal Ka Mausam 13 June: दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, तेजी से आगे बढ़ा मानसून; जानिए कल कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम

Kal Ka Mausam 13 June:देश के कई हिस्सों बारिश की वजह से तपती गर्मी से राहत मिली है. ऐसे में IMD ने शिमला, मंडी, नोएडा और पटना समेत देश के कई शहरों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

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कल का मौसम 13 जून (Image: AI)

कल का मौसम 13 जून: देश के कई हिस्सों में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. एक तरफ भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ मानसून भी आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है. 13 जून को 17 राज्यों में मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया गया है. कई इलाकों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति भी बनी रह सकती है.

मानसून ने पकड़ी रफ्तार

IMD के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ और हिस्सों तक पहुंच चुका है. अगले दो से तीन दिनों में मानसून के उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पहुंचने की संभावना है. इसके चलते कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? (Kal Ka Mausam Delhi)

दिल्ली में 13 जून को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है. मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. दोपहर के बाद बादल छाने और बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. 14 जून को भी हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है. तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

उत्तर प्रदेश में बारिश और आंधी का असर (Kal Ka Mausam UP)

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 13 जून को आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. बागपत, नोएडा, आगरा, मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज और मिर्जापुर समेत कई इलाकों में मौसम खराब रह सकता है. 14 से 17 जून के बीच भी राज्य के कई हिस्सों में रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है.

बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश (Kal Ka Mausam Bihar)

बिहार के गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, पटना, गया, नवादा, मुंगेर और भागलपुर सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में गरज-चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु (i) दक्षिण-पश्चिम मानसून आज, 12 जून 2026 को पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ और भागों तथा ओडिशा एवं झारखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। (ii) पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में वर्षा की गतिविधियां 13 जून तक जारी रहने की संभावना… pic.twitter.com/O9CsGAeM0a — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 12, 2026

राजस्थान में धूलभरी आंधी का खतरा

राजस्थान में 13 जून को तेज आंधी चलने की संभावना है. पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और अलवर में धूलभरी आंधी का खतरा भी बताया गया है. 14 से 17 जून तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है.

उत्तराखंड और हिमाचल में मौसम रहेगा सक्रिय

उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में 13 से 15 जून के बीच गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बंद होने का खतरा भी बना रह सकता है. वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सोलन और सिरमौर में 13 जून से मौसम खराब रह सकता है. 14 से 17 जून के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

पंजाब और जम्मू-कश्मीर में भी अलर्ट

पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, मोहाली और बठिंडा में 13 से 17 जून तक बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है. इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. जम्मू-कश्मीर में भी 13 और 14 जून को गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा समेत कई जिलों में 17 जून तक रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.