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Kal Ka Mausam 14 August: मौसम फिर लेगा यूटर्न! 15 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके इलाके में कल कैसा रहेगा मौसम

Kal Ka Mausam: देश के कई हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर यूटर्न लिया है.ऐसे में कल 14 अगस्त 2026 दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में तूफानी बारिश का IMD ने अलर्ट जारी किया है.

Written by: Rishabh Kumar
Updated: August 13, 2026, 4:22 PM IST
Kal Ka Mausam 14 August
Kal Ka Mausam 14 August (Image: AI)

कल का मौसम 14 अगस्त: देश के कई हिस्सों में मानसून इस समय एक्टिव है. मौसम विभाग यानी IMD ने 14 अगस्त 2026 के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. कुछ जगहों पर तेज हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. ऐसे में अगर आप कल घर से बाहर निकलने, ऑफिस जाने या लंबी यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो मौसम की जानकारी जरूर देख लें. बारिश के साथ कुछ इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवा की भी परेशानी हो सकती है.

दिल्ली-NCR में बारिश के साथ तेज हवा

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 14 अगस्त को मौसम खराब रह सकता है. IMD के मुताबिक दिल्ली में तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है. दिन का अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. नोएडा और गाजियाबाद में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है. NCR में रहने वाले लोगों को खासकर सुबह और शाम के समय निकलते वक्त सावधानी रखने की सलाह दी गई है. जलभराव वाले रास्तों से बचना बेहतर रहेगा.

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यूपी-बिहार में आंधी और बारिश का जोर

उत्तर प्रदेश (UP Kal Ka Mausam) के कई शहरों में 14 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है. नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, मिर्जापुर, जौनपुर और सोनभद्र समेत कई इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है. यहां हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. बिहार में भी पटना, गया, पूर्णिया, दरभंगा, नालंदा, भागलपुर, कटिहार, सहरसा और कई जिलों में बारिश के साथ आंधी की चेतावनी है. पटना में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 29 डिग्री रह सकता है.

राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश

मध्य प्रदेश में 14 अगस्त को कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला, सीधी और खंडवा जैसे इलाकों में मौसम खराब रह सकता है. यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवा चलने का अनुमान है. राजस्थान में भी जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही और चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. जयपुर में तापमान 32 डिग्री के आसपास रह सकता है.

पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है. हिमाचल के मनाली, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन, चंबा और मंडी में तेज बारिश और हवा का अनुमान है. उत्तराखंड में नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में भारी बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चल सकती है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी दिक्कतों का खतरा भी बना रहेगा.

झारखंड से जम्मू-कश्मीर तक बारिश का अलर्ट

झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी 14 अगस्त को तेज बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है. रांची, जमशेदपुर, गुमला, पलामू और साहेबगंज समेत कई जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चल सकती है. जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, कठुआ और बारामूला में बारिश के साथ तेज हवा की संभावना है. पंजाब के कई शहरों में भी भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने समुद्र में जाने वाले मछुआरों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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