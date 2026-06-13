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Kal Ka Mausam 14 June: यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में झमाझम होगी बारिश, 90 Km/H की रफ्तार से चलेगी आंधी; जानिए कल कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम

Kal Ka Mausam 14 June: देश के कई हिस्सों कल 14 जून को मौसम करवट ले सकता है. अलीगढ़, गाजियाबाद, गया, भागलपुर सहित देश के कई शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट IMD ने जारी किया है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 13, 2026, 5:08 PM IST
Kal Ka Mausam 14 June 2026
भारत में कैसा रहेगा 14 जून को मौसम? (Image: AI)

कल का मौसम 14 जून: देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 14 जून को उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी की संभावना है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. ऐसे में लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. किसानों, यात्रियों और मछुआरों को खास सतर्क रहने की जरूरत है. कई जगहों पर बिजली गिरने और पेड़ उखड़ने का खतरा भी बना हुआ है.

दिल्ली में मौसम का हाल (Kal Ka Mausam Delhi)

दिल्ली में 14 जून को भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक रात के समय 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. राजधानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 13 June: दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, तेजी से आगे बढ़ा मानसून; जानिए कल कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम

उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल (Kal Ka Mausam UP)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, हरदोई, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. लखनऊ में तापमान 37 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

बिहार में मौसम का हाल (Kal Ka Mausam Bihar)

बिहार के पटना, गया, भागलपुर, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली और समस्तीपुर समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है. पटना में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

झारखंड में मौसम का हाल

रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, दुमका और साहेबगंज सहित कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना है. मौसम विभाग ने 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी है. रांची का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड में मौसम का हाल

देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. हवा की रफ्तार 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. देहरादून में तापमान 32 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल

शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और चंबा में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. कई इलाकों में 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बना रह सकता है.

जम्मू-कश्मीर में मौसम का हाल

पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम, गांदरबल, डोडा, रामबन और कठुआ में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

पश्चिम बंगाल में मौसम का हाल

कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, झारग्राम और अलीपुरद्वार में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है. हवा की गति 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. कोलकाता में तापमान 35 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

पंजाब में मौसम का हाल

पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर और होशियारपुर में 14 से 16 जून के बीच बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.

राजस्थान में मौसम का हाल

जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, उदयपुर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. हवा की गति 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. जयपुर में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मध्य प्रदेश में मौसम का हाल

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, सतना, कटनी, धार और बालाघाट समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. हवा की रफ्तार 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. भोपाल में तापमान 34 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

असम में मौसम का हाल

गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, तिनसुकिया, गोलाघाट, कोकराझार और बारपेटा सहित कई जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. लोगों को नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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