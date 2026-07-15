Kal Ka Mausam 16 July: 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली को उमस से अभी नहीं मिलेगी निजात, चेक करें वेदर अपडेट

IMD ने बुधवार (15 जुलाई) के बुलेटिन में बताया कि मानसून ट्रफ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पूर्वी भारत में आकर रुक गई हैं. इससे पश्चिम-उत्तर भारत तक पर्याप्त मात्रा में नम हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/kal-ka-mausam-16-july-imd-weather-forecast-rainfall-monsoon-heatwave-temperature-8474912/ Copy

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. (ANI)

दिल्ली में 19 जुलाई तक 25% बारिश का पूर्वानुमान

झारखंड में 70 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

1 जून से 8 जुलाई तक 15% कम बारिश दर्ज.

UP में 17-18 जुलाई को चक्रवाती तूफान का अलर्ट.

Weather Update: देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 15 राज्यों में अगले 24 घंटे के अंदर बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 60 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है. हालांकि, दिल्ली-NCR में लोगों को भारी बारिश का इंतजार अभी और करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां हल्की बारिश के साथ उमस बनी रहने का अनुमान है. आइए जानते हैं गुरुवार (16 जुलाई) से रविवार (19 जुलाई) तक कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम? कहां बारिश के हैं आसार? किस शहर में चल सकती हैं आंधी और कहां पड़ सकते हैं ओले:-

क्यों रुका है मानसून?

IMD ने बुधवार (15 जुलाई) के बुलेटिन में बताया कि मानसून ट्रफ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पूर्वी भारत में आकर रुक गई हैं. इससे पश्चिम-उत्तर भारत तक पर्याप्त मात्रा में नम हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं. इसलिए दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कम बारिश हो रही है. कुछ दिनों बाद नया लो-प्रेशर सिस्टम बनने या मानसून ट्रफ के पश्चिम की ओर बढ़ने पर इन राज्यों में भी अच्छी बारिश शुरू हो सकती है.

अभी कहां-कहां हो रही बारिश?

IMD के मुताबिक, बारिश का पूरा फोकस पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर है. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ऊपर घने बादल हैं.

कहां-कहां बारिश का रेड, ऑरेंज और यलो अलर्ट?

IMD के मुताबिक, ओडिशा में गुरुवार से रविवार तक बारिश का रेड अलर्ट है. यानी भारी से भारी बारिश हो सकती है. बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट है. भारी से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. बारिश का यलो अलर्ट उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जारी किया गया है. इन राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान है.

️ IMD Weather Warning ! Under the influence of Low Pressure area over northwest Bay of Bengal and adjoining north Odisha -West Bengal coasts, enhanced rainfall activity with isolated heavy falls over East & Northeast India, East Uttar Pradesh and Western Himalayan Region during… pic.twitter.com/WLgJsnSsbL — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 15, 2026

किन 15 राज्यों में बारिश की चेतावनी?

IMD के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ,उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर में भी बारिश होने की संभावना है.

अब जानिए राज्यों में कैसा रहेगा मौसम:-

दिल्ली-NCR

दिल्ली में 16, 17, 18, 19 और 20 जुलाई को मौसम का अपडेट जारी किया गया है. इन दिनों दिल्ली के अलावा NCR जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में बारिश होने के आसार हैं. दिल्ली में उमस अभी जारी रहेगा. लेकिन, 40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

उत्तर प्रदेश

यूपी में 16 और 17 जुलाई के लिए बारिश का पूर्वानुमान है. लखनऊ, बाराबंकी, श्रावस्ती में भीषण बारिश, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बांदा, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर, महाराजगंद, गोरखपुर में भी अच्छी खासी बारिश का अलर्ट है. 30-40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं.

बिहार

बिहार के लिए IMD ने 16, 17, 18, 19, 20 जुलाई को बारिश का अलर्ट जारी किया है. बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट है. 40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु (i) उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा-पश्चिम बंगाल तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण, अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियां बढ़ेंगी और… pic.twitter.com/pi8oklX6Fg — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 15, 2026

राजस्थान

राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में गुरुवार को मानसून सुस्त रहेगा. लेकिन, शुक्रवार को 18 जिलों में बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मेघगर्जन (थंडर) और आकाशीय बिजली (वज्रपात) के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है. 16, 17, 20 जुलाई को जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में बारिश की संभावना है.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के लिए 16, 17, 18, 19 जुलाई को बारिश का अलर्ट है. नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, सतना, रीवा, सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, भिंड दतिया, हरदा, खंडावा में बारिश का अलर्ट है.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, झारग्राम, बांकुरा, हुगली, पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, अलीपुरद्वार और मुर्शिदाबाद में 16, 17, 18, 19 जुलाई को बारिश का यलो अलर्ट है. इस दौरान 50 Kmph की रफ्तार से हवाएं चलेंगी