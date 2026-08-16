EnglishHindi

Kal Ka Mausam 17 August: कल मौसम दिखाएगा रौद्र रूप! यूपी-दिल्ली समेत इन राज्यों में आंधी-बारिश, जानें IMD अपडेट

IMD Weather Update 17 August: यूपी, दिल्ली, बिहार समेत 19 राज्यों में सोमवार को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. इस दौरान कई इलाकों में 85 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 16, 2026, 5:20 PM IST
Kal Ka Mausam 17 August: कल मौसम दिखाएगा रौद्र रूप! यूपी-दिल्ली समेत इन राज्यों में आंधी-बारिश, जानें IMD अपडेट
पूर्वी भारत में वज्रपात का खतरा, जबकि पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भूस्खलन की आशंका है. (Photo from IANS)
  • दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में कल बारिश और आंधी का अलर्ट है
  • कुछ इलाकों में 80-85 KM प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना हैं
  • पूर्वी भारत में बिजली गिरने और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी है
  • वहीं, पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा है

कल का मौसम: मानसून के रफ्तार पकड़ने के बीच, मौसम विभाग ने कल के लिए कई राज्यों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है. राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. वहीं, कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पूर्वी भारत में वज्रपात का खतरा, जबकि पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भूस्खलन की आशंका है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी सोमवार (17 अगस्त) को मौसम कैसा रहेगा.

दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा (Delhi Weather Update)

दिल्ली में कल आंधी के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है. इस दौरान, हवा 30-40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है. राजधानी में कल अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 28 डिग्री रहेगा.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 16 August: कल बिगाड़ेगा मौसम! दिल्ली से बिहार और पहाड़ों तक बारिश-आंधी का अलर्ट

यूपी में इन जगहों पर कल भारी बारिश (UP Kal Ka Mausam)

यूपी के नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, कानपुर, बरेली, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, बिजनौर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ज्योतिबाफुलेनगर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, एटा, बदायूं, जौनपुर, फतेहपुर और कन्नौज में भारी बारिश का अलर्ट है.

बिहार और झारखंड में बारिश की चेतावनी (Jharkhand Weather Update)

बिहार के गया, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, मुंगेर, बांका, जमुई, कटिहार, भागलपुर, कैमूर, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और लखीसराय में भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं झारखंड के खूंटी, रांची, पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और चतरा में 17-18 अगस्त को बारिश की चेतावनी है.

राजस्थान और पंजाब में भी हो सकती बारिश (Punjab Weather)

पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर, संगरूर, अमृतसर, बरनाला, नवांशहर, जालंधर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और फाजिल्का में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है. राजस्थान के जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चूरू और फलोदी में भी बारिश की संभावना है.

मध्य प्रदेश में कल का मौसम (MP Kal Ka Mausam)

गुजरात के दाहोद, नर्मदा, तापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, पंचमहल और वडोदरा में हल्की हवा चलेगी और साथ में भारी बारिश हो सकती है. मध्य प्रदेश के सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, नीमच, शहडोल, रायसेन, मंडला, खरगोन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, छतरपुर, विदिशा, सिवनी, खंडवा, देवास और बालाघाट समेत कई जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है.

जमीनी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बारिश

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हरिद्वार, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, टिहरी, चंपावत और पौड़ी में बारिश संभव है. हिमाचल के कांगड़ा, शिमला, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी, चंबा, हमीरपुर और किन्नौर में 17-18 अगस्त को बारिश हो सकती है. वहीं जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, कठुआ, पुंछ, राजौरी, कुलगाम, किश्तवाड़, मुजफ्फराबाद और उधमपुर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.