Kal Ka Mausam 17 July: यूपी-बिहार में आंधी के साथ होगी झमाझम बारिश, दिल्ली को उमस से मिलेगी राहत; आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम

Kal Ka Mausam 17 July: देश के कई हिस्सों में फिर से एक बार मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है. आइए जानते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों के बारे में...

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 16, 2026, 6:16 PM IST
Kal Ka Mausam 17 July: यूपी-बिहार में आंधी के साथ होगी झमाझम बारिश, दिल्ली को उमस से मिलेगी राहत; आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम
Kal Ka Mausam 17 July 2026 (Image: AI)
  • 12 राज्यों में भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी
  • 60 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं कल
  • पहाड़ी इलाकों में बारिश से बढ़ सकता खतरा

कल का मौसम,17 जुलाई: देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने 17 जुलाई के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. तेज बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो सकती हैं और कुछ इलाकों में पेड़ गिरने की भी आशंका है.

इन राज्यों में रहेगा सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बारिश और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है. पूर्वी भारत के कई इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा है. किसानों को भी अपनी फसलों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है. समुद्र के पास रहने वाले मछुआरों को फिलहाल समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 10 July: दिल्ली-UP और पंजाब समेत 18 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, चेक करें 48 घंटों का वेदर अपडेट

दिल्ली: 17 जुलाई की शाम से 18 जुलाई तक बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. राजधानी का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश (UP Kal Ka Mausam): बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और आसपास के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. लखनऊ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने की संभावना है.

बिहार: पटना, गया, औरंगाबाद, बक्सर, कैमूर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, अररिया और कई दूसरे जिलों में बारिश के साथ तेज हवा चल सकती है. पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है.

झारखंड: रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, पलामू और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चल सकती है. रांची का तापमान 29 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है.

उत्तराखंड: नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. देहरादून का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने की संभावना है.

हिमाचल प्रदेश: शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर में भी बारिश और तेज हवा चल सकती है. मनाली का तापमान 18 से 12 डिग्री के बीच रह सकता है.

जम्मू: पुंछ, कुलगाम, कठुआ, किश्तवाड़, अनंतनाग और उधमपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. श्रीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने का अनुमान है.

पश्चिम बंगाल: कोलकाता, हावड़ा, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, मालदा और मुर्शिदाबाद में तेज बारिश और 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है. कोलकाता का तापमान 32 से 28 डिग्री के बीच रहेगा.

पंजाब: लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, पठानकोट, होशियारपुर और संगरूर में भी तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है.

राजस्थान: अलवर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवा चल सकती है. जयपुर का तापमान 37 से 30 डिग्री रहने की संभावना है.

मध्य प्रदेश: भोपाल, छिंदवाड़ा, बेतुल, बालाघाट, रायसेन, विदिशा, सिवनी, खंडवा, शिवपुरी और कई दूसरे जिलों में बारिश और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रह सकता है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगह पर रहने और बिजली चमकने के समय खुले मैदान से दूर रहने की सलाह दी है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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