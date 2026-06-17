Kal Ka Mausam 18 June: दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में आंधी के साथ बारिश का IMD ने जारी किया अलर्ट, जानिए कल आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम?

Kal Ka Mausam 18 June: IMD ने यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 13 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. आइए जानते हैं मौसम विभाग पूरी अपडेट के बारे में विस्तार से..

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Kal Ka Mausam 18 June 2026 (Image: AI)

भारतीय मौसम विभाग ने 18 जून को बारिश औ आंधी का अलर्ट जारी किया.

यूपी समेत देश के 13 राज्यों में भारी बारिश और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी.

कुछ इलाकों में बिजली गिरने और जलभराव की समस्या हो सकती है.

खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह

कल का मौसम 18 जून: देश के कई हिस्सों में मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसी बीच मौसम विभाग (IMD) ने 18 जून के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल समेत 13 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है. कई जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में बिजली गिरने और जलभराव की भी आशंका जताई गई है.

मौसम अचानक क्यों बदल रहा है?

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवाती सिस्टम सक्रिय हो रहा है. इसके अलावा बिहार के ऊपर भी चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. वहीं 18 जून से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी असर दिखा सकता है. इन मौसम प्रणालियों की वजह से कई राज्यों में बारिश और आंधी का दौर शुरू होने की संभावना है.

दिल्ली, यूपी और बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली (Kal Ka Mausam Delhi) में 18 जून को बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. यहां हवा की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राजधानी का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश (Kal Ka Mausam UP) में मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, सीतापुर और कई अन्य जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. वहीं बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और अन्य जिलों में 18 से 20 जून तक बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है.

मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु

(i) 23 जून, 2026 के आसपास दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है।

(ii) इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा बिहार में… pic.twitter.com/craIik5NQw — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 17, 2026

पहाड़ी राज्यों में यात्रियों को क्यों सावधान रहने की जरूरत?

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. देहरादून, नैनीताल, चमोली, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, जम्मू और श्रीनगर समेत कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. ऐसे में यात्रा पर जाने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी देखकर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है.

झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में क्या रहेगा असर?

झारखंड के रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और दुमका जैसे जिलों में 18 और 19 जून को तेज बारिश और आंधी की संभावना है. पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, मालदा और मुर्शिदाबाद में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, सागर, रायसेन और कई अन्य जिलों में 18 से 20 जून तक तेज बारिश और तूफानी हवाएं चल सकती हैं. कई इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

किसानों और आम लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है. किसानों को भी फसलों और कृषि उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है. बिजली गिरने और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें. आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला रह सकता है, इसलिए स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी है.