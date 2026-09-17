दिल्ली-यूपी से लेकर बंगाल तक अलर्ट! 18 सितंबर को बिगड़ेगा मौसम, IMD ने जारी की आंधी और भारी बारिश की चेतावनी

कल का मौसम 18 सितंबर: देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर बदल सकता है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है. कहीं हल्की बौछारें पड़ेंगी, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक भी हो सकती है. पूर्वी बिहार और पूर्वोत्तर असम के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है.
वहीं, मराठवाड़ा के ऊपर भी ऐसा ही मौसम तंत्र सक्रिय है. दक्षिणी उत्तर प्रदेश से मराठवाड़ा तक हवाओं की एक पट्टी बनी है, जिसका असर मध्य और उत्तर भारत में दिखाई दे सकता है. ऐसे में अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.
18 से 24 सितंबर के बीच पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 18 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 18 और 19 सितंबर को तेज बारिश हो सकती है. बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 18 से 20 सितंबर तक भारी बारिश के आसार हैं. उत्तर बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बहुत भारी बारिश हो सकती है.
उत्तराखंड में 18 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा है. पूर्वी भारत में इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का असर लंबे समय तक बना रह सकता है. असम और मेघालय में 22 सितंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
दिल्ली-NCR में 18 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बादल छाए रहने और कुछ जगह बौछारें पड़ने की संभावना है. दिन में धूप निकलने पर उमस बढ़ सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री के आसपास रह सकता है.
उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जैसे पूर्वी जिलों में बारिश के आसार हैं. लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बुलंदशहर में कुछ जगह बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
राजस्थान में 18 सितंबर को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और अलवर में बादल छाने के साथ हल्की बारिश हो सकती है. जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में मौसम साफ रहने की संभावना है. मध्य प्रदेश में जबलपुर, रीवा, सतना, कटनी और छतरपुर में 18 सितंबर को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खंडवा में 18 और 19 सितंबर को बारिश के आसार हैं.
झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है. उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून की वापसी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है. वहीं, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के दौरान सड़क यातायात प्रभावित होने और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है.
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