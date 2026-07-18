Kal Ka Mausam 19 July: भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली सहित इन जगहों पर होगी जोरदार बारिश; जानें आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम

कल का मौसम 19 July: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग कल के लिए अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक, उत्तर हरियाणा और आसपास के इलाकों के ऊपर बने चक्रवात और पूर्वी यूपी के ऊपरी वायुमंडल में सक्रिय सिस्टम के कारण मौसम तेजी से बदलेगा. मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत 13 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी दी है. इस दौरान, कई इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानि रविवार (19 जुलाई) को मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली में कल को भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट है. यहां हवा की रफ्तार 60 से 70 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है. इस दौरान, अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 28°C रहने की संभावना है.
वहीं यूपी में मेरठ, आगरा, कानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, चंदौली, आजमगढ़, सोनभद्र, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में 60 से 65 किमी/घंटा की रफ्तार के साथ भारी बारिश हो सकती है.
बिहार में पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया, बक्सर, सिवान, सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और बेगूसराय में भी बारिश और तूफान का अलर्ट है. इसके अलावा झारखंड के रांची, दुमका, साहेबगंज, गिरिडीह, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर समेत कई जिलों में 70 से 80 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी.
राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर में 60 से 70 किमी/घंटा की तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं पंजाब के जालंधर, कपूरथला, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला, रूपनगर और पठानकोट में भारी बारिश के साथ 50 से 55 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, कटनी, बेतुल, शिवपुरी, रायसेन, धार, देवास, हरदा और बालाघाट समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी है. वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, धमतरी, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, दुर्ग, रायगढ़ और कोरिया में तेज बारिश और 50 किमी/घंटा तक की हवाएं चल सकती हैं.
पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, बीरभूम, हावड़ा, नादिया, मालदा, कालिम्पोंग, पुरुलिया और मुर्शिदाबाद में भी बारिश और 55 से 60 किमी/घंटा की आंधी का अलर्ट है. ओडिशा के मयूरभंज, केंदुझार, बलांगीर, नुआपाड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर और भुवनेश्वर में मध्यम से भारी बारिश के साथ 60 किमी/घंटा तक की तेज हवा चलने की संभावना है.
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, टिहरी गढ़वाल, चमोली और उधम सिंह नगर में 19-20 जुलाई के दौरान भारी बारिश और 75 किमी/घंटा तक की तेज हवाएं चल सकती हैं.
हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, सोलन, मंडी, किन्नौर, ऊना, सिरमौर और कुल्लू में भी भारी बारिश और 60 से 65 किमी/घंटा की आंधी का अलर्ट है. जम्मू-कश्मीर के जम्मू, पुंछ, गांदरबल, उधमपुर, किश्तवाड़, कठुआ, अनंतनाग, डोडा, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और बडगाम में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें