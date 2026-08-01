Kal Ka Mausam 2 August: दिल्ली से लेकर केरल तक बारिश का कहर, IMD ने जारी किया ताजा मौसम अपडेट

Weather Update Today: मौसम विभाग (IMD) ने 2 अगस्त के लिए देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, बिहार, केरल, कर्नाटक समेत कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है. घर से निकलने से पहले जान लें आपके राज्य का मौसम कैसा रहेगा.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/PTI)

Kal Ka Mausam 2 August: अगर आप रविवार दो अगस्त को बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले मौसम का हाल जान लें. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के अलग-अलग राज्यों में मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट दिया है. आईएमडी का पूर्वानुमान है कि कल देश के कई राज्यों में बारिश होने की पूरी संभावना है. अपने ताजा बुलेटिन में मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर, पश्चिम, पूर्व के साथ दक्षिण भारत के कई हिस्सों में जमकर बारिश होने की पूरी संभावना है.

देश के किन राज्यों में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने बताया राजस्थान, केरल, कर्नाटक का तटीय हिस्सा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के साथ सिक्किम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी तेज बारिश का अनुमान है.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. दिनभर बादल छाए रहने के साथ कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है. इससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की परेशानी भी सामने आ सकती है. ऐसे में जरूरत होने पर ही बाहर निकलें और मौसम का अपडेट देखते रहें.

दक्षिण भारत में भी बारिश की उम्मीद

मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि कई राज्यों में बारिश के साथ तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका है. कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे मौसम में खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

किन राज्यों में हुई खूब बारिश

दरअसल, दक्षिण-पूर्व राजस्थान के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी मानसून को मजबूती दे रहा है. यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर बना हुआ है. पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में बहुत तेज बारिश दर्ज की गई. कई जगहों पर सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ.

अगले कुछ दिनों तक मौसम का हाल

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. पश्चिमी तट, हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है. वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं या घर से बाहर निकलने वाले हैं तो एक बार अपने शहर का मौसम अपडेट जरूर देख लें. इससे आप बारिश से होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं.