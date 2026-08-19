Kal Ka Mausam 20 August: दिल्ली से राजस्थान तक... 21 राज्यों में मौसम बढ़ाएगा टेंशन, 75 की स्पीड से चलेगी हवा, IMD का अपडेट

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली का आसमान 20 अगस्त को आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा और सुबह से दोपहर के बीच एक-दो दौर की हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/kal-ka-mausam-20-august-2026-imd-forecast-weather-update-rainfall-temperature-8505118/ Copy

दिल्ली में 20 अगस्त को मौसम खराब रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. (ANI)

देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश जारी है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार (20 अगस्त) के लिए वेदर अपडेट जारी किया है. IMD ने यूपी, दिल्ली, बिहार समेत 21 राज्यों भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. ताजा अपडेट के मुताबिक मानसून ट्रफ एक्टिव है. फिलहाल इसका एक हिस्सा सामान्य स्थिति के आसपास है. दिल्ली के मौसम बुलेटिन में ट्रफ का पश्चिमी सिरा फिरोजपुर के पास बताया गया है. वहीं, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के चलते चलने वाली तेज हवाएं लोगों की टेंशन बढ़ा सकती है. जबकि, गंगा के मैदानी इलाकों में भी बारिश और आंधी कहर बरपा सकती है.

आइए जानते हैं कल कैसा रहेगा मौसम? कहां-कहां बारिश की संभावना है? IMD ने क्या अपडेट दिया है:-

इन 21 राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, 20 अगस्त को यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. इस दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी है.

Subject: (i)Under the influence of Depression over north Jharkhand and adjoining southwest Bihar & southeast Uttar Pradesh; Isolated heavy to very heavy rainfall also likely over East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and heavy rainfall over Bihar and Jharkhand with Isolated… pic.twitter.com/0leyxvTK8y — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 19, 2026

अब जानिए गुरुवार (20 अगस्त) को आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम:-

दिल्ली

दिल्ली में 20 अगस्त को मौसम खराब रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

अल-नीनो मचाएगा तबाही! कहीं होगी भारी बारिश, तो कहीं पड़ेगा सूखा… बिगाड़ सकता है अनाज का खेल

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 20 अगस्त को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई जिलों में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

बिहार

बिहार में 20 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. पटना, गया, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर समेत कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

झारखंड

झारखंड में 20 और 21 अगस्त को मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा. बोकारो, जमशेदपुर, रांची, देवघर, सिमडेगा, दुमका, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, पलामू और खूंटी समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी है. इस दौरान करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री, जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड

उत्तराखंड में 20 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में तेज बारिश के साथ करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. देहरादून में अधिकतम तापमान 29 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

अब उठ रहा ‘सुपर’ अल नीनो का खतरा, 2026 के आखिर तक टूट सकते हैं पुराने रिकॉर्ड; मौसम पर पड़ेगा बड़ा असर

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में 20 अगस्त को बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, हमीरपुर और कांगड़ा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मनाली में मौसम ठंडा रहेगा. यहां मैक्सिमम तापमान करीब 16 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में 20 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. बारामूला, अनंतनाग, रियासी, गांदरबल, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, शोपियां, पुंछ, रामबन और बांदीपोरा समेत कई क्षेत्रों में करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

कहां गए भारत के आसमान से बादल? अब इतने दिन बाद सक्रिय होगा मॉनसून, क्यों 3 सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ा दी वैज्ञानिकों की चिंता? Explained