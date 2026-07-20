Kal Ka Mausam 21 July 2026: दिल्ली-मध्य प्रदेश और गुजरात समेत 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, UP में 80 की स्पीड से चलेगी हवा

Weather Update: मानसूनी ट्रफ अपने सामान्य स्थान के करीब बनी हुई है. गाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 20, 2026, 6:04 PM IST
Kal Ka Mausam 21 July 2026: दिल्ली-मध्य प्रदेश और गुजरात समेत 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, UP में 80 की स्पीड से चलेगी हवा
दिल्ली के लिए 21 जुलाई को भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है. (ANI)
  • मध्य प्रदेश में सामान्य से 16% बारिश कम
  • उत्तर प्रदेश के 40 मंदिरों में घुसा बारिश का पानी
  • हरियाणा में आज से 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट
  • जम्मू-कश्मीर के मेंढर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात

देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर आक्रामक होता दिखाई दे रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार (21 जुलाई 2026) के लिए बड़ा अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 15 घंटे देश के कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. मौसम विभाग के अनुसार, 16 राज्यों में गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश, बिजली गिरने और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 21 जुलाई को देश के 16 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. कई राज्यों में तूफानी हवा का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है.

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Aaj Ka Mausam: इस दिन तक होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

क्यों सक्रिय हुआ मानसून?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मानसूनी ट्रफ अपने सामान्य स्थान के करीब बनी हुई है. गाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं. यही वजह है कि कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के बड़े अपडेट

  • दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी. हालांकि, बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है. मौसम विभाग ने राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
  • हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है. कई संवेदनशील इलाकों में प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है.
  • पूर्वी भारत के राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है.
  • मौसम विभाग का कहना है कि कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

अब जानिए आपके राज्य के मौसम का हाल:-

दिल्ली

दिल्ली में 21 जुलाई से 23 जुलाई के लिए हल्की से मध्यम बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की चेतावनी है. 21 जुलाई को राजधानी का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश

यूपी में 21 और 22 जुलाई के लिए बारिश और तूफान का अलर्ट है. IMD के मुताबिक, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, महामायानगर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, कानपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज, अयोध्या, वापाणसी, गोरखपुर और देवरिया में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी. लखनऊ में मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा.

बिहार

बिहार के लिए IMD ने 21-22 जुलाई का वेदर अपडेट दिया है. इसके मुताबिक, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, रोहतास, गया, गोपालगंज, सारण, भोजपुर, कैमूर, नवादा, नालंदा, पू्र्णिया, कटिहार, बक्सर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, बेगूसराय और किशनगंज में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है. पटना में 21 जुलाई को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा.

झारखंड

झारखंड के लिए 21 से 24 जुलाई तक का वेदर अपडेट आया है. IMD के मुताबिक रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, गिरिडीह, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग और बोकारो में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है. इस दौरान 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफान चलने का अलर्ट है.

उत्तराखंड

उत्तराखंड के लिए 21-22 जुलाई का वेदर अपडेट आया है. IMD ने बारिश-आंधी की चेतावनी दी है. हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा के झोंके चल सकते हैं.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई को आंधी-बारिश का अलर्ट है. कोलकाता, हावड़ा, मालदा, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, कालिम्पोंग, बीरभूम, नादिया, जलपाईगुड़ी, हुगली और दुर्गापुर में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.

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दिल्ली -NCR का AQI कितना रहा?

सोमवार (20 जुलाई 2026) को दिल्ली-NCR में बारिश और तेज हवाओं की वजह से हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार देखने को मिला है. अलग-अलग मॉनिटरिंग नेटवर्क के अनुसार AQI में स्टेशन-वार अंतर है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति मध्यम (Moderate) से खराब (Poor) के बीच बनी हुई है. दिल्ली का औसत AQI लगभग 120–135 दर्ज किया गया है. मानसूनी बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण के कण धुलने के कारण AQI में पहले के मुकाबले सुधार दर्ज किया गया है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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