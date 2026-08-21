Kal Ka Mausam 22 August: दिल्ली से बिहार और बंगाल तक बारिश, कल इन राज्यों को सबसे ज्यादा खतरा

IMD Weather Update 22 August: शनिवार को यूपी, बिहार समेत 24 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. चलिए जानते हैं दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP समेत अन्य राज्यों का मौसम पर अपडेट.

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यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में कल तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है

कई इलाकों में 40 से 85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती

पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली का खतरा है

IMD ने पेड़ों के गिरने की आशंका, मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी

कल का मौसम: देशभर में मानसून इस वक्त सक्रिय है और इस बीच मौसम विभाग ने कल कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. यूपी, बिहार समेत करीब 24 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है. इस दौरान, कई जगहों पर 40 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली का खतरा बताया गया है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी शनिवार (22 अगस्त) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में 22 अगस्त को 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और भारी बारिश हो चल सकती है. इस दौरान, राजधानी का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है.

यूपी में कल कहां-कहां बारिश (UP Kal Ka Mausam)

यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, मिर्जापुर समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. राजधानी लखनऊ में कल तापमान 32 और 27 डिग्री के आसपास रहेगा.

बिहार-झारखंड तक बारिश और आंधी (Bihar Weather Update)

बिहार में चंपारण, पटना, गया, बक्सर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, अररिया, मुंगेर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है. कल पटना में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 28 डिग्री रह सकता है. झारखंड में 22-23 अगस्त को रांची, पलामू, हजारीबाग, गोड्डा, दुमका, गुमला, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर समेत कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी की संभावना है.

पंजाब, राजस्थान में भी अलर्ट (Rajasthan Ka Mausam)

पंजाब में फरीदकोट, फिरोजपुर, संगरूर, होशियारपुर, कपूरथला, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, बठिंडा, बरनाला और फाजिल्का में 22-23 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा, राजस्थान में श्रीगंगानगर, झुंझुनू, करौली, जयपुर, उदयपुर, चूरू, कोटा, भरतपुर, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

MP से बंगाल तक मौसम बिगड़ेगा (Bengal Monsoon)

मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, अनूपपुर, दमोह, विदिशा, कटनी, खरगोन, बैतूल, मंडला, खंडवा, इंदौर, भोपाल समेत कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है. पश्चिम बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, कूचबिहार, दुर्गापुर, बीरभूम और अलीपुरद्वार में तेज बारिश और 70 किमी प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं.

पहाड़ी राज्यों पर बारिश का खतरा (UK, Himachal Weather)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में बारिश-आंधी का अलर्ट है. हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, मंडी, ऊना, किन्नौर, हमीरपुर, सोलन, कुल्लू और बिलासपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी है. वहीं जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग, किश्तवाड़, पुंछ, कुपवाड़ा, जम्मू, रियासी, गांदरबल, उधमपुर, बांदीपोरा और बारामूला में भारी बारिश हो सकती है.