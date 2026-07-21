Kal Ka Mausam 22 July: दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 14 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट! जानिए कल आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम

Kal Ka Mausam 22 July: दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। 60 KM की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. जानिए देश के अलग-अलग हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 21, 2026, 7:00 PM IST
Kal Ka Mausam 22 July 2026
Kal Ka Mausam 22 July 2026 (Image: Canva)
  • 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
  • 60 KM प्रति घंटे चलेंगी हवाएं
  • दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में तूफान
  • पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा


कल का मौसम 22 जुलाई: देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर तेज होता दिख रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार यानी 22 जुलाई 2026 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट है. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में लोगों को बाहर निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देखना चाहिए.

पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है. कुछ इलाकों में बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं 22 जुलाई को किस राज्य में कैसा मौसम रहने वाला है.

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दिल्ली

दिल्ली में 22 जुलाई को भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट है. मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, आजमगढ़, वाराणसी और गोरखपुर समेत कई जिलों में मौसम खराब रह सकता है. कुछ इलाकों में हवा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 28 डिग्री रह सकता है.

बिहार

बिहार के कई जिलों में 22 और 23 जुलाई को भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी है. गया, बक्सर, सिवान, वैशाली, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, नवादा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर में बारिश हो सकती है. हवा की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पटना में तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच रह सकता है.

झारखंड

झारखंड में 22 से 24 जुलाई के बीच कई जगहों पर बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है. सरायकेला, पलामू, दुमका, हजारीबाग, साहेबगंज, बोकारो, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद समेत कई इलाकों में मौसम खराब रह सकता है. तेज हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. रांची में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

उत्तराखंड

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भारी बारिश का अलर्ट है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है. देहरादून में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर, सोलन और बिलासपुर समेत कई जिलों में 22 और 23 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह है. शिमला में तापमान करीब 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के कारगिल, बारामूला, जम्मू, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, अनंतनाग, पुलवामा, बांदीपोरा और बडगाम में भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. श्रीनगर में अधिकतम तापमान करीब 20 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दुर्गापुर, जलपाईगुड़ी, बीरभूम, हावड़ा, नादिया, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, झारग्राम और कूच बिहार समेत कई जगहों पर भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. कोलकाता में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

पंजाब

पंजाब में 22 और 23 जुलाई को कई जगहों पर भारी बारिश और आंधी की संभावना है. लुधियाना, पठानकोट, बरनाला, मानसा, गुरदासपुर, पटियाला, जालंधर, चंडीगढ़, रूपनगर, होशियारपुर और कपूरथला में मौसम खराब हो सकता है. इस दौरान हवा 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है.

राजस्थान

राजस्थान के जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बूंदी, फलोदी, भीलवाड़ा, बीकानेर, अजमेर, दौसा, उदयपुर और सीकर समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. जयपुर में तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के विदिशा, खंडवा, कटनी, इंदौर, भोपाल, अशोकनगर, नीमच, खरगोन और धार समेत कई इलाकों में 22 और 23 जुलाई को तेज बारिश और आंधी की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. भोपाल में अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

गुजरात

गुजरात के सूरत, वलसाड, तापी, नर्मदा, नवसारी, दादरा और नगर हवेली तथा अहमदाबाद में भारी बारिश की चेतावनी है. इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं और हवा की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कोरबा, गरियाबंद, सूरजपुर, बिलासपुर, जांजगीर, महासमुंद, कोरिया, दुर्ग और रायगढ़ में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है. इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है.

ओडिशा

ओडिशा के पुरी, बलांगीर, नुआपाड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर और संबलपुर समेत कई जिलों में 22 और 23 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान तेज आंधी भी चल सकती है और हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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