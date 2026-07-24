Kal Ka Mausam 25 July: दिल्ली-गुजरात और उत्‍तराखंड समेत 17 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, चेक करें 48 घंटों का वेदर अपडेट

मानसून ट्रफ उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक फैली हुई है. पूरे देश के औसत की बात करें, तो 1 जून से 22 जुलाई तक सामान्य के मुकाबले 15% कम बारिश दर्ज की गई है.

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गुजरात में मानसून के असर से शनिवार और रविवार को भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. (ANI)

मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है. देश के करीब-करीब सभी राज्यों में बारिश हो रही है. दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव, अंडमान-निकोबार, लद्दाख और तमिलनाडु में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हुई. इसके अलावा सिक्किम , ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई. वहीं, पूर्वोत्तर भारत में सबसे कम बारिश हुई है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों के लिए वेदर अपडेट जारी कर दिया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान मुताबिक, 25 जुलाई को यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों के लिए बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी है.

आइए जानते हैं शनिवार और रविवार को कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम? कहां बारिश के हैं आसार? किस शहर में चल सकती हैं आंधी और कहां पड़ सकते हैं ओले:-

मानसून का स्टेटस?

IMD के मुताबिक, भारी बारिश के पीछे कुछ प्रमुख मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं. उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो मध्य और उत्तर भारत में भारी नमी खींच रहा है, मानसून ट्रफ उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक फैली हुई है. पूरे देश के औसत की बात करें, तो 1 जून से 8 जुलाई तक सामान्य के मुकाबले 15% कम बारिश दर्ज की गई है.

देश के 17 राज्यों में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 25 जुलाई को देश के 17 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. वहीं, उत्तरी राज्यों के लिए तूफानी हवा का अलर्ट है.

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इन 7 शहरों में चक्रवाती हवा चलने का अनुमान

अहमदाबाद (गुजरात) सूरत (गुजरात) जामनगर (गुजरात) राजकोट (गुजरात) देहरादून (उत्तराखंड) ग्वालियर (मध्य प्रदेश) लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

किन राज्यों में बारिश का रेड, ऑरेंज और यलो अलर्ट?

IMD ने गुजरात रीजन, ईस्ट राजस्थान और सेंट्रल महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. वेस्ट राजस्थान, सौराष्ट्र और गोवा में ऑरेंज अलर्ट है. मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नगालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी में यलो अलर्ट जारी किया है. अब जानिए कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम:-

दिल्ली का मौसम

राजधानी दिल्ली में 25 और 26 जुलाई को 95% बारिश का पूर्वानुमान है. IMD ने दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.

दिल्ली में शनिवार को मैक्सिमम टेंपरेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा. शनिवार को टेंपरेचर थोड़ा बढ़ सकता है.

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में 25 और 26 जुलाई को चक्रवाती हवा और हल्की बारिश का अलर्ट है. मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, बांदा, कानपुर, बिजनौर, पीलीभीत, मोरादाबाद, बरेली, बहराइच, सीतापुर, बलरामपुर, कुशीनगर, हरदोई, अयोध्या, उन्नाव, सुल्तानपुर, अमेठी और आजमगढ़ में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. जबकि, लखनऊ में कल 25 जुलाई को आसमान साफ रहेगा. मैक्सिमम टेंपरेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेंपरेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

गुजरात का मौसम

गुजरात में मानसून के असर से शनिवार और रविवार को भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसा संकट बन सकता है.

IMD ने अहमदाबाद में अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. सूरत में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है. राजकोट में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं.

उत्तराखंड का मौसम

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में शनिवार (25 जुलाई) को बारिश के साथ लैंडस्लाइड की आशंका जताई गई है. नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है. IMD ने देहरादून में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान जताया है. नैनीताल में लैंडस्लाइड का खतरा है और हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है. अगले दो दिन ऋषिकेश में तेज बौछारें और ठंडी हवाओं का पूर्वानुमान जताया गया है. हरिद्वार में रुक-रुक कर बारिश और बादल छाए रहेंगे.

मध्य प्रदेश का मौसम

मध्य प्रदेश में मानसून की ट्रफ लाइन गुजरने से कई जिलों में झमाझम बारिश होगी. IMD ने भोपाल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. इंदौर में तेज बौछारें चल सकती हैं. इस दौरान 60 की स्पीड से हवा चल सकती हैं. जबलपुर में भी घने बादल और तेज बारिश का अनुमान जताया गया है.

बिहार का मौसम

बिहार में 25 जुलाई को तेज बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है. रोहतास, गया, पटना, नवादा, अरवल, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, पू्र्णिया, कटिहार, बक्सर और भोजपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी है. 25 जुलाई को पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा.

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