Kal ka Mausam 26 June: बारिश, आंधी और तेज हवाएं..., दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में कल कैसा रहेगा मौसम

26 जून को देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 21 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 25, 2026, 6:48 PM IST
Kal ka Mausam 26 June: बारिश, आंधी और तेज हवाएं..., दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में कल कैसा रहेगा मौसम

कल का मौसम 26 जून: देश के कई हिस्सों में जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग ने 26 जून के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 21 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है. दिल्ली और एनसीआर में लंबे समय से गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है. 26 जून को हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है.

उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. नोएडा, मेरठ, आगरा, कानपुर, झांसी, वाराणसी और लखनऊ समेत कई शहर प्रभावित हो सकते हैं. 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है.

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बिहार में बिजली गिरने का खतरा

बिहार के पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और अन्य जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की है. लोगों से बारिश के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है.

झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट

रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और हजारीबाग समेत कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है. 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लगातार बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

उत्तराखंड और हिमाचल में विशेष सावधानी

पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. देहरादून, नैनीताल, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा जैसे इलाकों में मौसम खराब रहने की संभावना है. पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बना रह सकता है. यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें.

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बदलेगा मौसम

जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, पटियाला और जालंधर समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना है. पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. मौसम में बदलाव से तापमान कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहना जरूरी है.

राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश की दस्तक

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में आंधी और बारिश का अलर्ट है. वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और रीवा में भी मौसम बदलने वाला है. तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी का असर कम होगा.

छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी बारिश

छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. वहीं ओडिशा के कई जिलों में भी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

लोगों और किसानों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है. बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर न जाएं. किसान भारी बारिश और आंधी के दौरान खेतों में काम करने से बचें. मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखना जरूरी है ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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