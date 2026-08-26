Kal Ka Mausam 27 Aug: यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में आफत की बारिश, तेज हवाओं के साथ आंधी का अलर्ट; जानिए आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम

Kal Ka Mausam 27 Aug: यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली का अलर्ट है. जानिए कल कैसा रहेगा दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देशभर में मौसम का हाल.

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Kal Ka Mausam 27 Aug 2026 (Image: AI)

कल का मौसम 27 अगस्त: कल यानी गुरुवार (27 जुलाई, 2026) को देश के कई हिस्सों में मानसून का असर तेज रहने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. कुछ इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम का यह बदलाव अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर परेशानी बढ़ा सकता है. तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो सकती हैं और कुछ इलाकों में ट्रैफिक भी प्रभावित हो सकता है. किसानों, यात्रियों और नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

यूपी-बिहार में तेज बारिश का खतरा

उत्तर प्रदेश (UP Kal Ka Mausam) में 27 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की संभावना है. मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, बदायूं, रामपुर, मैनपुरी, ललितपुर, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, कन्नौज, कुशीनगर, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया में मौसम खराब रह सकता है. लखनऊ में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रह सकता है. बिहार में भी पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और चंपारण के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है. यहां करीब 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है.

दिल्ली से पहाड़ों तक मौसम बदलेगा

दिल्ली में 27 जुलाई को दिनभर बादल छाए रहने और कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है. इस दौरान 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री के आसपास रह सकता है. उत्तराखंड में चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और ऋषिकेश में बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. हिमाचल प्रदेश में भी कई जिलों में बारिश हो सकती है. बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, मंडी और सोलन में मौसम खराब रहने की संभावना है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा देखते हुए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अलर्ट

झारखंड में रांची, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा समेत कई जिलों में बारिश और आंधी की संभावना है. यहां 55 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मध्य प्रदेश में खंडवा, देवास, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, विदिशा, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली और उज्जैन में भारी बारिश हो सकती है. राजस्थान के बारां, कोटा, बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और टोंक समेत कई जिलों में भी तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है. राजस्थान के कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 80 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी बारिश

गुजरात के नवसारी, सूरत, तापी, वलसाड, डांग, जूनागढ़, अमरेली, अहमदाबाद और भावनगर में भारी बारिश की संभावना है. यहां 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, रत्नागिरी, बुलढाणा, अमरावती, गढ़चिरौली और गोंदिया में तेज बारिश का अलर्ट है. मुंबई में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री रह सकता है. पश्चिम बंगाल में कोलकाता, कालिम्पोंग, कूचबिहार, बीरभूम, हुगली, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, नादिया और दक्षिण 24 परगना में भारी बारिश की चेतावनी है. जम्मू-कश्मीर के कठुआ, जम्मू, रियासी, रामबन, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, बारामूला और पुलवामा में भी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.

पंजाब और हरियाणा में भी सावधानी की जरूरत

हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. यहां 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पंजाब में पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, मोहाली और रूपनगर में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 60 से 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले इलाकों में जाने से बचने और यात्रा से पहले मौसम की ताजा जानकारी देखने को कहा है. पहाड़ी और नदी किनारे वाले इलाकों में खास सावधानी बरतने की जरूरत है.