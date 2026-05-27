Kal Ka Mausam 28 May: 11 राज्यों में तूफान और बारिश का अलर्ट! दिल्ली को मिलेगी गर्मी से राहत, जानिए आपके इलाके में कल कैसा रहेगा मौसम

Kal Ka Mausam 28 May: देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड समेत 11 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले 15 घंटों में कई जगह तेज हवाएं, गरज-चमक और बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं केरल में अगले 48 घंटों के अंदर मानसून पहुंचने की संभावना भी जताई गई है. मौसम बदलने से लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिल सकती है.
दिल्ली-एनसीआर में 28 मई से मौसम करवट ले सकता है. मौसम विभाग के अनुसार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश भी हो सकती है. 29 मई को मौसम और ज्यादा बदलने की संभावना है. वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है. कुछ जिलों में ओले गिरने और तेज आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार के कटिहार, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है. यहां 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. दूसरी तरफ राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है. जयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर समेत कई इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है. 29 से 31 मई के बीच यहां मौसम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा.
हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में 29 मई तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं उत्तराखंड के चमोली, रानीखेत और चंपावत जैसे इलाकों में भी मौसम खराब रह सकता है. कई जगह ओलावृष्टि होने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तेज हवाओं की वजह से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
हालांकि कई राज्यों में बारिश का अनुमान है, लेकिन फिलहाल गर्मी का असर बना हुआ है. जयपुर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि भोपाल में 42 डिग्री और दिल्ली में 41 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि 28 मई के बाद कई इलाकों में तापमान धीरे-धीरे कम हो सकता है. बारिश और तेज हवाओं की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
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