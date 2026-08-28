EnglishHindi

Kal Ka Mausam: नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल समेत इन राज्यों की भी बढ़ेगी टेंशन

Kal Ka Mausam: बंगाल की खाड़ी से चलने वाली तेज हवाएं मौसम को और बिगाड़ने का काम कर सकता है. बिहार में भारी बारिश के साथ ही 6 से अधिक राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है. पढ़िए, IMD ने 29 अगस्त 2026 के लिए मौसम को लेकर दिया क्या अपडेट:-

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 28, 2026, 5:59 PM IST
Kal Ka Mausam: नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल समेत इन राज्यों की भी बढ़ेगी टेंशन
पश्चिम बंगाल के लिए 29 अगस्त को बारिश-आंधी की चेतावनी है. (ANI)
  • भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में लैंडस्लाइड
  • फिर बदली मानसूनी बादलों की स्थिति
  • UP के लखनऊ समेत 15 जिलों में भारी बारिश का दौर
  • IMD ने ओडिशा के 21 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

नेपाल में बाढ़ से मची भारी तबाही के बाद बिहार के खगड़िया और चंपारण समेत 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 1 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट है.
उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग (IMD) ने 31 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है.

आइए जानते हैं IMD ने 29 अगस्त 2026 के लिए दिल्ली, बिहार, बंगाल, गुजरात और पंजाब समेत किन-किन राज्यों में मौसम को लेकर क्या अपडेट दिया:-

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 28 Aug: मानसून ने मारी पलटी! UP- दिल्ली समेत 22 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम

देश के 21 राज्यों में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, 29 अगस्त को देश के 21 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने की चेतावनी है.

दिल्ली

29 अगस्त को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. हालांकि, मौसम विभाग के पूर्वानुमान में इस दिन बारिश नहीं बताई गई है. सुबह और दिन के अलग-अलग हिस्सों में पश्चिमी दिशा से हवाएं करीब 10-20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं.अधिकतम तापमान 35-37°C और न्यूनतम तापमान 25-27°C के आसपास रह सकता है. वहीं, दिल्ली-NCR के फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद समेत सभी बताए गए क्षेत्रों में 29 अगस्त को मौसम आंशिक रूप से बादल वाला रहने की संभावना है. इन क्षेत्रों के लिए भी पूर्वानुमान में बारिश के बजाय ‘Partly Cloudy Sky’ और बारिश की स्थिति में ‘Likely’ संकेत दिया गया है.

Monsoon Tracker: भारत की ओर बढ़ रहा आसमानी खतरा! क्लाइमेट पैटर्न ने किया ‘खेला’, जानें कहां-कहां होगी जोरदार बारिश

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद अब मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. यूपी में 29 अगस्त के लिए मेरठ, गाजियाबाद, मोरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, एटा, गोंडा, बलिया, सोनभद्र, महाराजगंज, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, बांदा और झांसी में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

बिहार

मौसम विभाग के मुताबिक, बिहार में 29 अगस्त को राज्य 20 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है. राज्य में 1 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है.IMD ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुज्जफरपुर,सीतामढ़ी, शिवहर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सहरसा, लखीसराय,जुमई,मुंगेर, भागलपुर, बांका और बेगूसराय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

राजधानी पटना में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. 29 से 31 अगस्त तक पटना का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

झारखंड

झारखंड के धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, देवघर, गिरिडीह, रामगढ़, लोहरदगा और हजारीबाग में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफान चलने का अलर्ट है.

उत्तराखंड

उत्तराखंड में 29-30 अगस्त यानी शनिवार और रविवार के लिए वेदर अपडेट है. IMD के मुताबिक, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश और बागेश्वर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा के झोंके चल सकते हैं.

Aaj Ka Mausam 27 August: 85 किमी घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, यूपी-बिहार समेत 26 राज्यों में आंधी-बारिश, जानें दिल्ली का हाल

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, ऊना, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, हमीरपुर, ऊना और सोलन में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी. मनाली में शनिवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के लिए भी 29-30 अगस्त का वेदर अपडेट है. IMD ने राजौरी, उधमपुर, गांदलबल, जम्मू, कुलगाम, कठुआ, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुंछ और डोडा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जा सकता है.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के लिए 29 अगस्त को बारिश-आंधी की चेतावनी है. IMD के मुताबिक, हावड़ा, मालदा, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, कालिम्पोंग, कोलकाता, बीरभूम, नादिया, दुर्गापुर, जलपाईगुड़ी और दुर्गापुर में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.

पंजाब

पंजाब के बठिंडा, मनसा, फरीदकोट, मुक्तसर, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, संगरूर, बरनाला, होशियारपुर और गुरदासपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

राजस्थान

राजस्थान के लिए 29 और 30 अगस्त का वेदर अपडेट है. IMD के मुताबिक, जयपुर, झुंझुनू, टोंक, अजमेर, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, सीकर, कोटा, भीलवाड़ा, पाली और जोधपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

क्या आपके शहर से हो रही है मानसून की विदाई या आने वाली है नई आफत? झमाझम बारिश की क्या है वजह

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.