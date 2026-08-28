Kal Ka Mausam: नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल समेत इन राज्यों की भी बढ़ेगी टेंशन

नेपाल में बाढ़ से मची भारी तबाही के बाद बिहार के खगड़िया और चंपारण समेत 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 1 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट है.
उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग (IMD) ने 31 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है.
आइए जानते हैं IMD ने 29 अगस्त 2026 के लिए दिल्ली, बिहार, बंगाल, गुजरात और पंजाब समेत किन-किन राज्यों में मौसम को लेकर क्या अपडेट दिया:-
मौसम विभाग के मुताबिक, 29 अगस्त को देश के 21 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने की चेतावनी है.
29 अगस्त को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. हालांकि, मौसम विभाग के पूर्वानुमान में इस दिन बारिश नहीं बताई गई है. सुबह और दिन के अलग-अलग हिस्सों में पश्चिमी दिशा से हवाएं करीब 10-20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं.अधिकतम तापमान 35-37°C और न्यूनतम तापमान 25-27°C के आसपास रह सकता है. वहीं, दिल्ली-NCR के फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद समेत सभी बताए गए क्षेत्रों में 29 अगस्त को मौसम आंशिक रूप से बादल वाला रहने की संभावना है. इन क्षेत्रों के लिए भी पूर्वानुमान में बारिश के बजाय ‘Partly Cloudy Sky’ और बारिश की स्थिति में ‘Likely’ संकेत दिया गया है.
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उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद अब मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. यूपी में 29 अगस्त के लिए मेरठ, गाजियाबाद, मोरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, एटा, गोंडा, बलिया, सोनभद्र, महाराजगंज, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, बांदा और झांसी में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.
मौसम विभाग के मुताबिक, बिहार में 29 अगस्त को राज्य 20 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है. राज्य में 1 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है.IMD ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुज्जफरपुर,सीतामढ़ी, शिवहर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सहरसा, लखीसराय,जुमई,मुंगेर, भागलपुर, बांका और बेगूसराय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
राजधानी पटना में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. 29 से 31 अगस्त तक पटना का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
झारखंड के धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, देवघर, गिरिडीह, रामगढ़, लोहरदगा और हजारीबाग में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफान चलने का अलर्ट है.
उत्तराखंड में 29-30 अगस्त यानी शनिवार और रविवार के लिए वेदर अपडेट है. IMD के मुताबिक, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश और बागेश्वर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा के झोंके चल सकते हैं.
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हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, ऊना, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, हमीरपुर, ऊना और सोलन में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी. मनाली में शनिवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.
जम्मू-कश्मीर के लिए भी 29-30 अगस्त का वेदर अपडेट है. IMD ने राजौरी, उधमपुर, गांदलबल, जम्मू, कुलगाम, कठुआ, किश्तवाड़, अनंतनाग, पुंछ और डोडा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जा सकता है.
पश्चिम बंगाल के लिए 29 अगस्त को बारिश-आंधी की चेतावनी है. IMD के मुताबिक, हावड़ा, मालदा, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, कालिम्पोंग, कोलकाता, बीरभूम, नादिया, दुर्गापुर, जलपाईगुड़ी और दुर्गापुर में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.
पंजाब के बठिंडा, मनसा, फरीदकोट, मुक्तसर, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, संगरूर, बरनाला, होशियारपुर और गुरदासपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
राजस्थान के लिए 29 और 30 अगस्त का वेदर अपडेट है. IMD के मुताबिक, जयपुर, झुंझुनू, टोंक, अजमेर, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, सीकर, कोटा, भीलवाड़ा, पाली और जोधपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
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