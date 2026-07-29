kal Ka Masuam 30 July: दिल्ली-यूपी और राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तराखंड में बादल फटने का खतरा, चेक करे वेदर अपडेट

देशभर में मानसून की तेज बारिश का दौर चल रहा है. मंगलवार (29 जुलाई) को दिल्ली में जोरदार बारिश हुई. अब भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार (30 जुलाई) के लिए देश के कई हिस्सों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. अगले 19 घंटों के भीतर उत्तर, मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के 14 राज्यों में मौसम तेजी से बदल सकता है. इस दौरान कई इलाकों में 40 से 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है. आइए जानते हैं गुरुवार को आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज:-
मानसून की पोजिशन?
IMD के मुताबिक, देश के ऊपर दो सिस्टम मौजूद है. बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ रहा है. IMD ने बताया कि मानसून अभी उत्तर भारत की तरफ है. ऐसे में आने वाले 4-5 दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा और पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
IMD ने पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में रेड अलर्ट जारी किया है.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, नगालैंड, ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ऑरेंज अलर्ट है.
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण-गोवा, केरल, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर में यलो अलर्ट जारी किया गया है.
19 घंटों में किन राज्यों में बारिश का अलर्ट?
मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, असम, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का असर देखने को मिल सकता है. कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.
अब जानिए आपके राज्य में गुरुवार को कैसा रहेगा मौसम:-
दिल्ली-NCR
दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ कई दौर की बारिश होने की संभावना है.
कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बारिश और 50-60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इससे तापमान में गिरावट आएगी.
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश को लेकर अनुमान जताया गया है.
यूपी के बिजनौर, शहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, सीतापुर, कानपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, संभल में अगले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश का अलर्ट है.
गुरुवार को राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
बिहार
बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. IMD ने 30 से 2 अगस्त तक का वेदर अपडेट दिया है.
IMD के मुताबिक, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.
31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है. राजधानी पटना में गुरुवार को मैक्सिमम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं मिनिमम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में 30 जुलाई को नर्मदापुरम, हरदा, देवास, धार, बुरहानपुर में भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं, राजधानी भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, राजगढ़, उज्जैन, बालाघाट, रतलाम, सिंगरौली, खरगोन, बैतूल, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, मंदसौर, झाबुआ में हल्की बारिश हो सकती है.
41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. भोपाल में मैक्सिमम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
गुजरात
गुजरात के लिए 30 से 31 जुलाई तक का वेदर अपडेट दिया गया है. IMD के मुताबिक, गुजरात के डांग, तापी, नर्मदा में भारी बारिश का अनुमान है.
अहमदाबाद, कच्छ, बनासकांठा, मेहसाणा, सुरेंद्र नगर, मोरबी, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, आणंद सहित पूरे गुजरात में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
वहीं, गुरुवार को गांधीनगर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
उत्तराखंड
IMD ने उत्तराखंड के लिए 30 जुलाई से 2 अगस्त तक का वेदर अपडेट शेयर किया है. रुद्रप्रयाग और केदारनाथ धाम में भारी बारिश की आशंका जताई गई है.
मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के निदेशक ने नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल की ओर से जारी की गई अपडेट के अनुसार बताया कि अगले 24 घंटों में देहरादून में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने, भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया गया है.
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के लिए 30 जुलाई का वेदर अपडेट आया है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 12 में से 7 जिलों में कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में अचानक मध्यम स्तर की बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है.
इन जिलों में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन शामिल हैं.