Kal Ka Mausam 4 August: यूपी-बिहार समेत 17 राज्यों में IMD का अलर्ट, जानें कहां होगी बारिश और कहां रहेगी उमस

कल का मौसम: उमस और गर्मी से परेशान लोगों को मौसम राहत देने वाला है. दरअसल, मौसम विभाग ने कल के लिए कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है. कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी मंगलवार (4 अगस्त) को मौसम कैसा रहेगा.
दिल्ली में कल मध्यम बारिश और 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, शाहजहांपुर, बहराइच, गोंडा, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, सीतापुर, प्रतापगढ़, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी और आसपास के जिलों में भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट है.
बिहार में पटना, वैशाली, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, कटिहार, लखीसराय, सहरसा और सुपौल समेत कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवा चल सकती है. झारखंड के रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, पलामू, हजारीबाग, गढ़वा, लातेहार, रामगढ़, गोड्डा, जामताड़ा और सरायकेला में भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है.
वहीं पश्चिम भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में एक बार फिर भारी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में भी जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है.
मध्य प्रदेश के सतना, गुना, उज्जैन, खरगोन, मुरैना, इंदौर, छतरपुर, बालाघाट, विदिशा, देवास, मंडला, खंडवा और छिंदवाड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. भोपाल में कल तापमान 31 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.
पंजाब के होशियारपुर, पठानकोट, रूपनगर, एसएएस नगर, नवांशहर, भटिंडा, मुक्तसर और फाजिल्का में भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी है. दूसरी ओर राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, जैसलमेर, अनूपगढ़, अलवर, करौली और जोधपुर में फिलहाल बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं है, लेकिन उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो कल का मौसम काफी संवेदनशील रहने वाला है. उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश के साथ 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं.
वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, ऊना, शिमला, कुल्लू, बिलासपुर और किन्नौर में हल्की बारिश और तेज हवा का अलर्ट है. जम्मू-कश्मीर के जम्मू, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, सांबा, पुंछ, रामबन, बड़गाम, कुलगाम और गांदरबल में भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज आंधी चल सकती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें