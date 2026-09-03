Kal Ka Mausam 4 September: दिल्ली से जम्मू-कश्मीर तक बारिश का कहर, इन इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल; IMD का अलर्ट जारी

कल का मौसम 4 सितंबर: शुक्रवार को दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी समेत 25 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है. जानिए कैसा रहेगा कल का मौसम....

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दिल्ली से जम्मू-कश्मीर तक बारिश का कहर (Image: AI)

Kal Ka Mausam: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कल शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) के लिए देश के 25 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. कई जगहों पर भारी से मूसलाधार बारिश हो सकती है. इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम खराब रहने का अनुमान है.

बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बढ़ाएगा बारिश

मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसम सिस्टम से जुड़ा है. इसके चलते पूर्वी भारत से लेकर उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में इसका असर ज्यादा दिख सकता है. इसके बाद बारिश का असर पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है. लगातार बारिश वाले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है.

दिल्ली और यूपी में भी तेज बारिश

दिल्ली में 4 सितंबर को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोरखपुर और देवरिया समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना है. यहां हवाएं 30 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं.

बिहार, MP और राजस्थान में भी अलर्ट

बिहार के कई जिलों में 4 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है. पटना समेत पश्चिमी चंपारण, गया, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर जैसे इलाकों में बारिश हो सकती है. मध्य प्रदेश के राजगढ़, छतरपुर, दमोह, सिंगरौली, इंदौर, उज्जैन और कई अन्य जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश का अनुमान है. राजस्थान में जयपुर, जैसलमेर, सीकर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर समेत कई जगहों पर बादल और बारिश देखने को मिल सकती है.

पहाड़ी राज्यों से पूर्वोत्तर तक बारिश

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, हरिद्वार और कई अन्य जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, चंबा और सोलन में बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर में भी कई इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में भी बारिश का असर दिख सकता है.

बारिश और बिजली से बचने के लिए सावधान रहें

IMD ने खराब मौसम के दौरान लोगों से सावधानी बरतने को कहा है. बिजली चमकने या गरज के समय पेड़ के नीचे खड़े न हों और खुले मैदान में जाने से बचें. अगर घर में हैं तो बिजली वाले उपकरणों का प्लग निकाल देना बेहतर है. बारिश के दौरान पानी भरी जगहों और बिजली के खंभों से दूर रहें. समुद्र या तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मौसम खराब होने पर बाहर जाने से बचना चाहिए. लगातार बारिश से सड़क, रेल और दूसरी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए बाहर निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर देख लें.