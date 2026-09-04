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Kal Ka Mausam 5 September: यूपी- बिहार समेत इन राज्यों में तेज हवा के साथ तूफानी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने का खतरा, जानिए कस कैसा रहेगा मौसम

कल का मौसम 5 सितंबर: कल यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट है. जानें दिल्ली और यूपी समेत पहाड़ी इलाकों और अन्य राज्यों में कल कैसा रहेगा मौसम...

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: September 4, 2026, 5:27 PM IST
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Kal Ka Mausam: देश के कई हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर से यूटर्न मारा है, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कल यानि शनिवार (5 सितंबर 2026) को यूपी-बिहार समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक तूफानी बारिश के साथ इन इलाकों में 75 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवा भी चल सकती है. आंधी की वजह से बड़े-बड़े पेड़ जड़ से टूटकर गिर सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा है. इसके अलावा देश के कई इलाकों में बिजली और वज्रपात गिरने की चेतावनी भी दी गई है.

मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली तूफानी हवाएं परेशानी की बढ़ा सकती है, इसकी वजह से कई राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं. आइए जानते हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में कल 5 सितंबर को मौसम कैसा रहने वाला है…

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 4 September: दिल्ली से जम्मू-कश्मीर तक बारिश का कहर, इन इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल; IMD का अलर्ट जारी

यूपी में कल कैसा रहेगा मौसम?

कल उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, इस लिस्ट में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मोरादाबाद, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, फिरोजाबाद, महामाया नगर, इटावा, झांसी, ललितपुर, रायबरेली, हरदोई, ज्योतिबाफुले नगर, उन्नाव, इटावा, हमीरपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अयोध्या, देवरिया, गोरखपुर और प्रयागराज शामिल हैं. तापमान की बात करें तो लखनऊ में 32 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा.

दिल्ली और उत्तर भारत में बारिश

दिल्ली में 5 सितंबर को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. हवा 30-35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. तापमान 26 और 24 डिग्री रहेगा. उत्तराखंड में भी कई जिलों में बारिश और तेज हवा की चेतावनी है. देहरादून में तापमान 23 और 21 डिग्री रह सकता है.

बिहार और झारखंड का मौसम

बिहार के कई जिलों में 5 सितंबर को भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी है. हवा 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. पटना में तापमान 32 और 27 डिग्री रहेगा. झारखंड में 5-6 सितंबर को तेज बारिश होगी. रांची में तापमान 29 और 23 डिग्री रह सकता है.

पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, ऊना, चंबा, सोलन समेत कई जिलों में 5 सितंबर को बारिश और आंधी का अलर्ट है. हवा 50-60 किमी प्रति घंटे तक चल सकती है. मनाली में अधिकतम तापमान 13 और न्यूनतम 6 डिग्री रहेगा. जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश और 60 किमी प्रति घंटे की तेज हवा का अलर्ट है.

बंगाल, पंजाब और राजस्थान में अलर्ट

पश्चिम बंगाल में 5 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी है. हवा 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. कोलकाता में तापमान 32 और 27 डिग्री रहेगा. पंजाब में भी भारी बारिश और 60 किमी प्रति घंटे की हवा का अलर्ट है. राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी.

मध्य भारत और ओडिशा में बारिश

मध्य प्रदेश के कई जिलों में 5 सितंबर को भारी बारिश और 55-60 किमी प्रति घंटे की तेज आंधी का अलर्ट है. भोपाल में तापमान 27 और 23 डिग्री रह सकता है. छत्तीसगढ़ में 65 किमी प्रति घंटे की हवा के साथ बारिश होगी. ओडिशा में भी भारी बारिश और 60 किमी प्रति घंटे की हवा का अलर्ट है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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