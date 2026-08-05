Kal Ka Mausam 6 August: दिल्ली-UP, बिहार और राजस्थान समेत 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, चेक करें वेदर अपडेट

भारत में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 6 अगस्त के लिए देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. IMD ने अनुसार, गुरुवार (6 अगस्त) को देश के कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा कई अन्य राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, वर्तमान में मानसूनी ट्रफ सामान्य स्थिति के करीब बनी हुई है. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में नमी की अच्छी आपूर्ति हो रही है. इसी वजह से उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. अगले कुछ दिनों तक मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है.
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IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत में कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. अब जानिए आपके राज्य के मौसम का हाल:-
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इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.IMD के मुताबिक, अंडमान-निकोबार में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
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