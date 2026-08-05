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Kal Ka Mausam 6 August: दिल्ली-UP, बिहार और राजस्थान समेत 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, चेक करें वेदर अपडेट

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. खासकर उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है.

Written by: Anjali Karmakar Edited by: Anjali Karmakar
Updated: August 5, 2026, 7:19 PM IST
Kal Ka Mausam 6 August: दिल्ली-UP, बिहार और राजस्थान समेत 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, चेक करें वेदर अपडेट

भारत में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 6 अगस्त के लिए देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. IMD ने अनुसार, गुरुवार (6 अगस्त) को देश के कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा कई अन्य राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

क्यों एक्टिव हुआ मानसून?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, वर्तमान में मानसूनी ट्रफ सामान्य स्थिति के करीब बनी हुई है. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में नमी की अच्छी आपूर्ति हो रही है. इसी वजह से उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. अगले कुछ दिनों तक मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है.

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इन राज्यों में भी बरसेंगे बादल

IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत में कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. अब जानिए आपके राज्य के मौसम का हाल:-

दिल्ली-NCR

  • राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में शामिल नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में गुरुवार (6 अगस्त) को बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है.
  • 6 अगस्त को भी दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पूरे दिन बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना है.

उत्तराखंड

  • IMD ने उत्तराखंड के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश के कारण भूस्खलन, सड़क बंद होने और नदियों-नालों के उफान पर आने का खतरा बना हुआ है.
  • प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. कई जगहों पर आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.

उत्तर प्रदेश

  • उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
  • IMD के मुताबिक, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है.
  • वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होगी. 6 और 7 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.

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बिहार और झारखंड

  • मौसम विभाग ने 6 अगस्त को बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. खासकर उत्तर और मध्य बिहार में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं.
  • इसके साथ ही झारखंड में भी कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. रांची सहित राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में रुक-रुककर तेज बारिश हो सकती है.

इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान

इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.IMD के मुताबिक, अंडमान-निकोबार में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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