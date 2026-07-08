Kal Ka Mausam: कल दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने इन राज्यों के लिए भी जारी किया अलर्ट, आंधी-तूफान बरपाएंगे कहर

Kal Kaisa Rahega Mausam: देश भर में बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है. अब मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार (9 जुलाई) के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है.
इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित होने और नदियों के जलस्तर बढ़ने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बेहद भारी बारिश हो सकती है.
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और कोंकण-गोवा क्षेत्र में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है. कई स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को बादल छाए रहने के साथ कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर भारी बारिश होने से सड़कें जलमग्न हो सकती हैं और कार्यालय समय में ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है. हरियाणा और पंजाब में भी मानसून की सक्रियता बनी रहेगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जलभराव की परेशानी बढ़ सकती है.
उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टान गिरने जैसी घटनाओं का खतरा बना रह सकता है. ऐसे में यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने तथा मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है.
मध्य भारत में खासकर मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में अच्छी बारिश के आसार हैं. लगातार बारिश से खेती को लाभ मिलने की उम्मीद है, हालांकि निचले इलाकों में पानी भरने और छोटी नदियों के उफान पर आने की संभावना भी बनी हुई है. किसानों को मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है.
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