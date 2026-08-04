Kal Ka Mausam 5 August: बारिश-आंधी का डबल अटैक, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में सुहावना रहेगा मौसम

कल का मौसम: भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कल के लिए उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के 15 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. इस दौरान, कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं देशभर में कल यानी बुधवार (5 अगस्त) को मौसम कैसा रहेगा?
देश की राजधानी में 5 अगस्त को भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
यूपी में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर, बहराइच, बाराबंकी, वाराणसी, प्रयागराज, अमेठी, जौनपुर, कुशीनगर और देवरिया समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती हैं. साथ ही तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार में पटना, गया, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित 20 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है. वहीं झारखंड के साहेबगंज, देवघर, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है.
पंजाब के कपूरथला, होशियारपुर, बठिंडा, मोहाली, पटियाला, संगरूर और अमृतसर में भी तेज बारिश और आंधी की संभावना है. राजस्थान के हनुमानगढ़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, बारां और जैसलमेर में तेज बारिश हो सकती है.
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, भिंड, रीवा, कटनी, विदिशा, शिवनी, बालाघाट और अशोकनगर में 5 और 6 अगस्त के लिए भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है. IMD ने किसानों, यात्रियों और खुले में काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है.
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और हमीरपुर में भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, डोडा और किश्तवार में भी बारिश का असर रहेगा.
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