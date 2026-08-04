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Kal Ka Mausam 5 August: बारिश-आंधी का डबल अटैक, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में सुहावना रहेगा मौसम

IMD Weather Update 5 August: मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल समेत 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट है.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 4, 2026, 9:47 PM IST
Kal Ka Mausam 5 August: बारिश-आंधी का डबल अटैक, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में सुहावना रहेगा मौसम
कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. (Photo from IANS)
  • 5 अगस्त को देश के 15 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट है
  • कई राज्यों में 60 से 70 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं
  • यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है
  • 20 से ज्यादा जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा

कल का मौसम: भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कल के लिए उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के 15 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. इस दौरान, कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं देशभर में कल यानी बुधवार (5 अगस्त) को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

देश की राजधानी में 5 अगस्त को भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 4 August: यूपी-बिहार समेत 17 राज्यों में IMD का अलर्ट, जानें कहां होगी बारिश और कहां रहेगी उमस

यूपी में कल तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट (UP Kal Ka Mausam)

यूपी में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर, बहराइच, बाराबंकी, वाराणसी, प्रयागराज, अमेठी, जौनपुर, कुशीनगर और देवरिया समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती हैं. साथ ही तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

बिहार-झारखंड में कल मौसम कैसा रहेगा (Bihar Weather Update)

बिहार में पटना, गया, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित 20 से ज्यादा जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है. वहीं झारखंड के साहेबगंज, देवघर, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है.

राजस्थान और पंजाब में तेज बारिश का अलर्ट (Rajasthan Mausam)

पंजाब के कपूरथला, होशियारपुर, बठिंडा, मोहाली, पटियाला, संगरूर और अमृतसर में भी तेज बारिश और आंधी की संभावना है. राजस्थान के हनुमानगढ़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, बारां और जैसलमेर में तेज बारिश हो सकती है.

मध्य प्रदेश में भी होगी झमाझम बारिश (MP Weather Update)

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, भिंड, रीवा, कटनी, विदिशा, शिवनी, बालाघाट और अशोकनगर में 5 और 6 अगस्त के लिए भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है. IMD ने किसानों, यात्रियों और खुले में काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है.

पहाड़ी राज्यों में बढ़ेंगी मुश्किलें (Himachal Weather)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और हमीरपुर में भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, डोडा और किश्तवार में भी बारिश का असर रहेगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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