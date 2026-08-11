कल का मौसम 12 अगस्त: देश के कई हिस्सों में मानसून इस वक्त पूरी तरह सक्रिय है. इसी बीच, मौसम विभाग ने कल के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. यूपी, बिहार समेत करीब 19 राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी बुधवार (12 अगस्त) को मौसम कैसा रहेगा?
देश की राजधानी में कल भारी बारिश और आंधी की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.
वहीं यूपी में मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, रामपुर, उन्नाव, प्रयागराज, देवरिया और गोरखपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.
बिहार के गया, पटना, चंपारण, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, बेगूसराय और भागलपुर समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है. झारखंड में भी अगले दो दिन कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की संभावना है. पलामू, लातेहार, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, साहिबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर और चतरा में अलर्ट है.
इसके अलावा पंजाब के लुधियाना, पठानकोट, बरनाला, चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला और गुरदासपुर में भी बारिश-आंधी की संभावना है. राजस्थान में भी बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, पाली, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर में तेज बारिश हो सकती हैं.
मध्य प्रदेश में पन्ना, नरसिंहपुर, देवास, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, खंडवा, गुना, मुरैना, श्योपुर, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर, नीमच, उमरिया, छिंदवाड़ा और कटनी में बारिश और आंधी की संभावना है. कल भोपाल में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
वहीं पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, दार्जिलिंग, नादिया, कोलकाता, अलीपुरद्वार, बीरभूम और कलिम्पोंग में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट है.
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत में बारिश-आंधी की चेतावनी है. हिमाचल में भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और सिरमौर में मौसम खराब रह सकता है. वहीं जम्मू-कश्मीर के पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और सांबा में भी बारिश-आंधी की संभावना है.
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