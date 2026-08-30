Kal Ka Mausam 31 August: मानसून ने बदले तेवर, यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश, कल कहां-कहां बरसेंगे बादल

IMD Weather Update 31 August: यूपी-बिहार समेत 19 राज्यों में सोमवार के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और पूर्वी भारत में बिजली गिरने की चेतावनी है.

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लखनऊ में अधिकतम 32 और न्यूनतम 26 डिग्री तापमान रह सकता है. (Photo from IANS)

31 अगस्त को यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट है

दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती

झारखंड में हवाओं की रफ्तार 70 किमी/घंटे तक पहुंच सकती है

पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड और पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली का खतरा है

कल का मौसम: मानसून एक बार फिर तेवर दिखाने लगा है. इस बीच, मौसम विभाग कल यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी की चेतावनी दी है. कई जगह पर हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती. वहीं पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली का खतरा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कल यानी सोमवार (31 अगस्त) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में बारिश-आंधी का अलर्ट (Delhi Weather Tomorrow)

IMD के मुताबिक, कल दिल्ली में बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है. इस दौरान, हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वहीं, अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

यूपी में इन जगहों पर बारिश की चेतावनी (UP Kal Ka Mausam)

वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र और बिजनौर समेत कई जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट है. कल राजधानी लखनऊ में अधिकतम 32 और न्यूनतम 26 डिग्री तापमान रह सकता है.

बिहार से झारखंड तक बारिश का जोर (Bihar Weather Update)

बिहार में पटना, गया, गोपालगंज, सारण, सिवान, चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर और मुंगेर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है. यहां हवाएं 50-60 किमी/घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, हजारीबाग समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है.

पंजाब में अलर्ट, राजस्थान में उमस करेगी परेशान (Rajasthan Mausam)

पंजाब के अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, फरीदकोट, फिरोजपुर, जालंधर और अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है. इसके उलट राजस्थान में 31 अगस्त को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन जयपुर समेत कई इलाकों में उमस भरी गर्मी रहने की संभावना है.

MP से बंगाल तक बारिश का अलर्ट (Monsoon Update)

मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, खंडवा, सिवनी, शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, मालदा, कोलकाता, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, बांकुड़ा और दुर्गापुर समेत कई जगह भारी बारिश के साथ 60-65 किमी/घंटे की हवाओं का अलर्ट है.

पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी, चंपावत और टिहरी गढ़वाल समेत कई जगह बारिश-आंधी का अलर्ट है. हिमाचल में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक शिमला, बिलासपुर, सोलन, धर्मशाला, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बारिश-आंधी की चेतावनी है. जम्मू-कश्मीर के जम्मू, राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, अनंतनाग, बारामूला समेत कई इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है.