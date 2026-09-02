Kal Ka Mausam 3 September: मौसम ने बढ़ाई टेंशन, यूपी- बिहार सहित देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए कल कैसा रहेगा मौसम

कल का मौसम 3 सितंबर: मौसम विभाग ने कल गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे मौसम में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने का खतरा बढ़ सकता है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका है, जबकि पूर्वी भारत में बिजली गिरने को लेकर भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.
दिल्ली में 3 सितंबर को भारी बारिश और आंधी की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. राजधानी में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर और देवरिया समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. लखनऊ में तापमान 31-27 डिग्री रह सकता है.
बिहार के पश्चिमी चंपारण, पटना, गया, भोजपुर, गोपालगंज, रोहतास, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर और बेगूसराय समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. पटना में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है. झारखंड में रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और देवघर समेत कई इलाकों में 3-4 सितंबर को तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है.
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, पौड़ी और टिहरी में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं. हिमाचल के कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, ऊना, चंबा और सोलन समेत कई जगहों पर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने का अनुमान है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से सावधानी जरूरी है.
राजस्थान के जैसलमेर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, बीकानेर, बूंदी और भरतपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मध्य प्रदेश के इंदौर, सागर, उज्जैन, शिवपुरी, कटनी और कई अन्य जिलों में बारिश का अलर्ट है. छत्तीसगढ़ में भी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा और महासमुंद समेत कई जगहों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं.
पश्चिम बंगाल में कोलकाता, मालदा, हावड़ा, दार्जिलिंग, नादिया और मुर्शिदाबाद समेत कई इलाकों में भारी बारिश और 55-60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का अलर्ट है. ओडिशा में भुवनेश्वर, पुरी, बालासोर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ समेत कई जिलों में बारिश के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी बारिश और आंधी का अलर्ट है. मौसम खराब होने पर लोगों को यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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