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Kal Ka Mausam 31 July: दिल्ली-मुंबई और जयपुर समेत 19 शहरों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने दिया बड़ा अपडेट

IMD ने बताया कि मानसून अभी उत्तर भारत की तरफ है. ऐसे में आने वाले 4-5 दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा और पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

Written by: Anjali Karmakar
Published: July 30, 2026, 5:21 PM IST
Kal Ka Mausam 31 July: दिल्ली-मुंबई और जयपुर समेत 19 शहरों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने दिया बड़ा अपडेट
IMD ने पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में रेड अलर्ट जारी किया है. (ANI)

देशभर में मानसून की तेज बारिश का सिलसिला चल रहा है. मौसम विभाग ने शुक्रवार (31 जुलाई 2026) दिल्ली-मुंबई, जयपुर,समेत 19 शहरों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में रेड अलर्ट है. अगले 24 घंटों के भीतर उत्तर, मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के 14 राज्यों में मौसम तेजी से बदल सकता है. इस दौरान कई इलाकों में 60 से 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का पूर्वानुमान जताया गया है. आइए जानते हैं शुक्रवार को आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज:-

मानसून की पोजिशन?

IMD के मुताबिक, देश के ऊपर दो सिस्टम मौजूद है. बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ रहा है. IMD ने बताया कि मानसून अभी उत्तर भारत की तरफ है. ऐसे में आने वाले 4-5 दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा और पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

और पढ़ें: kal Ka Masuam 30 July: दिल्ली-यूपी और राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तराखंड में बादल फटने का खतरा, चेक करे वेदर अपडेट

किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट?

IMD के मुताबिक, शुक्रवार (31 जुलाई) को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाएं भी चलने की संभावना है.

कहां है बारिश का रेड, ऑरेंज और यलो अलर्ट?

  • IMD ने पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में रेड अलर्ट जारी किया है.
  • हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, नगालैंड, ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ऑरेंज अलर्ट है.
  • इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण-गोवा, केरल, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर में यलो अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली और NCR में 31 जुलाई को दिनभर बादल छाए रहने के साथ कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है. बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बारिश और 50-60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. 1 अगस्त को भी बारिश की संभावना है. 2, 3 और 4 अगस्त को भी मौसम लगभग समान रहेगा.

उत्तर प्रदेश का मौसम

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए 31 जुलाई से 2 अगस्त तक के मौसम का अपडेट दिया है. इस दौरान प्रदेश के अंदर मानसून के फिर सक्रिय होने का अनुमान जताया गया है. भदोही, देवरिया, जौनपुर, कानपुर देहात, कौशांबी, कुशीनगर, रायबरेली, संत कबीर नगर और सीतापुर समेत कई जिलों में आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी है. यूपी के बिजनौर, शहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, सीतापुर, कानपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, संभल में अगले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश का अलर्ट है. 1 और 2 अगस्त को मौसम कुछ सुहावना रहेगा. बारिश के आसार कम ही हैं.

बिहार का मौसम

बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. IMD ने 31 से 2 अगस्त तक का वेदर अपडेट दिया है. IMD के मुताबिक, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है. राजधानी पटना में गुरुवार को मैक्सिमम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं मिनिमम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में 31 जुलाई को नर्मदापुरम, हरदा, देवास, धार, बुरहानपुर में भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं, राजधानी भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, राजगढ़, उज्जैन, बालाघाट, रतलाम, सिंगरौली, खरगोन, बैतूल, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, मंदसौर, झाबुआ में हल्की बारिश हो सकती है. 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. भोपाल में मैक्सिमम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. 1 और 2 अगस्त को आसमान साफ रहेगा. बारिश का अनुमान 40% है.

गुजरात का मौसम

गुजरात के लिए 31 जुलाई से 1 अगस्त तक का वेदर अपडेट दिया गया है. IMD के मुताबिक, गुजरात के डांग, तापी, नर्मदा में भारी बारिश का अनुमान है. अहमदाबाद, कच्छ, बनासकांठा, मेहसाणा, सुरेंद्र नगर, मोरबी, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, आणंद सहित पूरे गुजरात में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, गुरुवार को गांधीनगर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड का मौसम

IMD ने उत्तराखंड के लिए 31 जुलाई से 2 अगस्त तक का वेदर अपडेट शेयर किया है. रुद्रप्रयाग और केदारनाथ धाम में भारी बारिश की आशंका जताई गई है. मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के निदेशक ने नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल की ओर से जारी की गई अपडेट के अनुसार बताया कि अगले 24 घंटों में देहरादून में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने, भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया गया है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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