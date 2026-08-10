कल का मौसम 10 अगस्त: अल नीनो की वजह से कई राज्यों में अब तक उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई. हालांकि, दिल्ली में पिछले दो दिनों में अच्छी बारिश हुई है, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है. यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आ रहा है. इस बीच, मौसम विभाग ने कल यानी मंगलवार (11 अगस्त) को देश के 14 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है.
IMD के मुताबिक, दिल्ली-NCR में कल बारिश का दौर जारी रहेगा और येलो अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी में कल अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 28 डिग्री रह सकता है.
बात करें यूपी की तो मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज में भारी बारिश हो सकती है. वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर में भी तेज बारिश का अलर्ट है.
बिहार में भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में भारी बारिश हो सकती है. वहीं कैमूर, रोहतास, बक्सर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में आंधी-तूफान का अलर्ट है.
पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और बठिंडा में भारी बारिश का अनुमान है. चंडीगढ़ में भी तेज बारिश हो सकती है. राजस्थान में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है और कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है.
मध्य प्रदेश में IMD ने भोपाल, देवास, इंदौर, मंदसौर, रायसेन, आगर-मालवा, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी है.
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है.
पूर्वोत्तर भारत में भी 11 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है, जबकि असम और मेघालय में भी कई जगह बारिश हो सकती है. 11 से 15 अगस्त के बीच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.
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