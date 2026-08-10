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Kal Ka Mausam 11 August: मौसम ने ली करवट! दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक बारिश, 14 राज्यों में IMD का अलर्ट

IMD Weather Update 11 August: मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब-हरियाणा समेत 14 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. जानें कल मौसम कैसा रहेगा?

Written by: Gargi Santosh
Published: August 10, 2026, 5:27 PM IST
Kal Ka Mausam 11 August: मौसम ने ली करवट! दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक बारिश, 14 राज्यों में IMD का अलर्ट
यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आ रहा है. (Photo from IANS)
  • मंगलवार को 14 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट है
  • दिल्ली और उसके आसपास NCR इलाकों में येलो अलर्ट जारी है
  • यूपी और MP के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है
  • बिहार, उत्तराखंड, गुजरात और पंजाब-हरियाणा में भी मौसम बिगड़ेगा.

कल का मौसम 10 अगस्त: अल नीनो की वजह से कई राज्यों में अब तक उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई. हालांकि, दिल्ली में पिछले दो दिनों में अच्छी बारिश हुई है, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है. यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आ रहा है. इस बीच, मौसम विभाग ने कल यानी मंगलवार (11 अगस्त) को देश के 14 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में कल येलो अलर्ट (Delhi Weather Tomorrow)

IMD के मुताबिक, दिल्ली-NCR में कल बारिश का दौर जारी रहेगा और येलो अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी में कल अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 28 डिग्री रह सकता है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 10 August: आसमान से बरसेगी आफत! 16 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

यूपी में इन जगहों पर भारी बारिश (UP Kal Ka Mausam)

बात करें यूपी की तो मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज में भारी बारिश हो सकती है. वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर में भी तेज बारिश का अलर्ट है.

बिहार में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार में भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में भारी बारिश हो सकती है. वहीं कैमूर, रोहतास, बक्सर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में आंधी-तूफान का अलर्ट है.

पंजाब-राजस्थान में कल का मौसम (Rajasthan Weather)

पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और बठिंडा में भारी बारिश का अनुमान है. चंडीगढ़ में भी तेज बारिश हो सकती है. राजस्थान में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है और कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है.

मध्य प्रदेश में बारिश के साथ बिजली का खतरा (MP Weather Update)

मध्य प्रदेश में IMD ने भोपाल, देवास, इंदौर, मंदसौर, रायसेन, आगर-मालवा, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी है.

पहाड़ी राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी (UK Ka Mausam)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है.

पूर्वोत्तर भारत में 15 अगस्त तक बारिश

पूर्वोत्तर भारत में भी 11 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है, जबकि असम और मेघालय में भी कई जगह बारिश हो सकती है. 11 से 15 अगस्त के बीच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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