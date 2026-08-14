Kal Ka Mausam 15 August: दिल्ली-NCR में बारिश का रेड अलर्ट, यूपी से बिहार तक बरसेंगे बादल, जानें अपने शहर का हाल

IMD Weather Update 15 August: दिल्ली-NCR में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है. जानें 15 अगस्त को राजधानी, UP, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड समेत बाकी राज्यों में मौसम कैसा रहेगा.

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दिल्ली में अगले कुछ दिन मौसम सुहावना भी रह सकता है और परेशानी वाला भी. (Photo from IANS)

IMD ने देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है

दिल्ली-NCR में रेड और ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवा चलेगी

दिल्ली में 15 से 19 अगस्त तक बादल और बारिश का दौर बना रह सकता है

UP, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में भी भारी बारिश और बिजली गिर सकती

कल का मौसम 15 अगस्त: देश के कई हिस्सों में इस वक्त जमकर बारिश हो रही है. एक तरफ लोगों को बारिश से राहत मिली, वहीं कई राज्यों में हालात मुश्किल होते जा रहे हैं. इस बीच, मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत होने की संभावना जताई है. इसके चलते पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश बढ़ सकती यह अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल और झारखंड से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं देशभर में कल मौसम यानी शनिवार (15 अगस्त) को कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा (Delhi Weather Tomorrow)

राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिन मौसम सुहावना भी रह सकता है और परेशानी वाला भी. दरअसल, 15 से 19 अगस्त के बीच आसमान में बादल छाए रहने और हर दिन बारिश होने की संभावना है. 15 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. हालांकि, बारिश के साथ उमस भी परेशान कर सकती है. भारी बारिश के दौरान दिल्ली-NCR के निचले इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम, कम दृश्यता और स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

यूपी में 18 अगस्त तक झमाझम बारिश (UP Kal Ka Mausam)

वहीं यूपी में 15 से 18 अगस्त के बीच मेरठ, शामली, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, भदोही, आजमगढ़ और अयोध्या समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है. पश्चिमी यूपी में 15-16 अगस्त और पूर्वी यूपी में 15-18 अगस्त तक बारिश का दौर रहने की संभावना है.

बिहार-राजस्थान में तेज बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार में 15 से 17 अगस्त तक आंधी-बिजली और 17-18 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है. राजस्थान में15 अगस्त से ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं. हालांकि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश जारी रह सकती है.

पंजाब से लेकर पहाड़ों तक बारिश (Himachal Weather)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला और सिरमौर में 15-19 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है. उत्तराखंड में भी 15-19 अगस्त तक बारिश और 16-17 अगस्त को खास सावधानी की सलाह है. पंजाब में 15 अगस्त से बारिश और 17 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है.

आंधी-तूफान ने बढ़ाई चिंता (Monsoon Tracker)

मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि मानसून ट्रफ जमीन के ऊपर बना एक लंबा कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागर क्षेत्र में ठंडी और गर्म-नम हवाओं के टकराव से बनने वाली मौसम प्रणाली है. इस समय दोनों के असर से उत्तर भारत में वातावरण में नमी और अस्थिरता बढ़ी हुई है. यही वजह है कि दिल्ली-NCR समेत कई जगहों पर तेज बारिश और आंधी-तूफान की संभावना बनी हुई है.