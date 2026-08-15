Kal Ka Mausam 16 August: कल बिगाड़ेगा मौसम! दिल्ली से बिहार और पहाड़ों तक बारिश-आंधी का अलर्ट

IMD Weather Update 16 August: रविवार को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. जानें किन जिलों में तेज हवा, बिजली और भूस्खलन का खतरा है.

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कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. (Photo from IANS)

दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में कल भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है

कुछ इलाकों में 80 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं

पूर्वी भारत में बिजली गिरने और फसलों को नुकसान पहुंच सकता

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन की आशंका है

कल का मौसम 16 अगस्त: देशभर में एक्टिव मानसून के बीच मौसम विभाग ने कल के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, बंगाल, पंजाब, राजस्थान समेत कई जगहों पर मौसम खराब रहेगा. इस दौरान, कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली और वज्रपात का खतरा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा है. चलिए आपको बताते हैं देशभर में कल यानी रविवार (16 अगस्त) को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में कल तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट है. यहां हवा की रफ्तार 40-50 KM तक रह सकती है. राजधानी में कल तापमान 34 डिग्री अधिकतम व 28 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है.

यूपी में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट (UP Kal Ka Mausam)

यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, बदायूं, शाहजहांपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, औरैया, जालौन, हमीरपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, बस्ती, बुलंदशहर, गाजीपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और देवरिया में बारिश-आंधी का अलर्ट है.

बिहार-झारखंड में भी झमाझम बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण, पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. वहीं झारखंड के बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग, धनबाद, पलामू, रामगढ़, खूंटी, रांची, सिमडेगा और देवघर में 16-17 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है.

पंजाब-राजस्थान में कल मौसम कैसा रहेगा (Punjab Weather)

इसके अलावा पंजाब के पठानकोट, लुधियाना, फरीदकोट, कपूरथला, फिरोजपुर, संगरूर, होशियारपुर, अमृतसर, बठिंडा और चंडीगढ़ में 16-17 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी है. राजस्थान के अलवर, करौली, बारां, झालावाड़, चूरू, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में भी बारिश-आंधी का अलर्ट है.

मध्य प्रदेश में सावधानी बरतनी जरूरी (MP Ka Mausam)

मध्य प्रदेश के दमोह, राजगढ़, श्योपुर, नीमच, विदिशा, बालाघाट, खंडवा, सिवनी, होशंगाबाद, खरगोन, शिवपुरी, भोपाल और इंदौर में भारी बारिश हो सकती है. यहां तापमान करीब 26/24 डिग्री रह सकता है. ऐसे खराब मौसम में गैर-जरूरी यात्रा से बचना और खुले स्थानों में सावधानी बरतना जरूरी है.

पहाड़ी राज्यों पर तूफानी मौसम (UK, Himachal Weather)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल, ऋषिकेश, बागेश्वर, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है. वहीं हिमाचल के कुल्लू, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और सोलन में 16-17 अगस्त को बारिश का अलर्ट है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, मीरपुर, जम्मू, पुंछ, कुपवाड़ा, रियासी, रामबन, उधमपुर, बांदीपोरा, गांदरबल और शोपियां में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है.