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Kal Ka Mausam 18 August: दिल्ली से बंगाल तक बारिश! 25 राज्यों में IMD का अलर्ट, पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा

IMD Weather Update 18 August: मंगलवार को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. IMD ने आंधी, बिजली, तेज हवाओं और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी दी है.

Written by: Gargi Santosh
Updated: August 17, 2026, 7:02 PM IST
Kal Ka Mausam 18 August: दिल्ली से बंगाल तक बारिश! 25 राज्यों में IMD का अलर्ट, पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा
मौसम विभाग ने कल के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. (Photo from IANS)
  • दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 25 राज्यों में कल भारी बारिश का अलर्ट है
  • कई राज्यों में 40 से 65 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं
  • मध्य प्रदेश के 14 जिलों में भी भारी बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात बन सकते
  • वहीं पश्चिम बंगाल में बारिश और तूफान बढ़ने की संभावना है

कल का मौसम: उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी इलाकों तक मानसून एक्टिव है. इसी बीच, मौसम विभाग ने कल के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु समेत 25 केंद्र शासित प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है. इस दौरान, कुछ जगहों पर आसमान से बिजली गिरने और 65 KM की रफ्तार से तेज हवा चलने का खतरा है. ऐसे में चलिए जानते हैं देशभर में कल यानी मंगलवार (18 अगस्त) को मौसम कैसा रहने वाला है.

दिल्ली में कल बारिश के आसार (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में सुबह हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. हालांकि, बाद में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन दोपहर होते-होते फिर बारिश हो सकती है. राजधानी में दिनभर बादल छाए रहेंगे और शाम तक मौसम में सुधार हो सकता है.

और पढ़ें: कल मौसम दिखाएगा रौद्र रूप! यूपी-दिल्ली समेत इन राज्यों में आंधी-बारिश, जानें IMD अपडेट

यूपी में कल कहां-कहां बारिश? (UP Kal Ka Mausam)

यूपी के गौतमबुद्ध नगर, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. लखनऊ में बिजली चमकने और आंधी का अलर्ट है.

बिहार-झारखंड में कल मौसम कैसा रहेगा (Bihar Weather Update)

बिहार के आरा, गया, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार समेत कई इलाकों में भी भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट है. वहीं, झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश के साथ 55 KM तक की आंधी और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं.

राजस्थान में भी कई जगहों पर बारिश (Rajasthan Weather)

राजस्थान में कई जगह हल्की से भारी बारिश और 45-50 KM की रफ्तार से आंधी संभावना है. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में कम दबाव के क्षेत्र के असर से भारी बारिश और 55-65 KM की तेज हवाएं चल सकती हैं.

मध्य प्रदेश में बारिश के साथ बाढ़ का खतरा (MP Weather Update)

मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी, शहडोल, सीधी और उमरिया में बाढ़ का खतरा है. छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, बिलासपुर, जशपुर, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, सूरजपुर और सरगुजा में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, जबकि रायपुर में बारिश देखने को मिल सकती है.

पहाड़ी राज्यों में सताएगी बारिश (UK, Himachal Weather)

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका है. हिमाचल के हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर, चंबा, सिरमौर, शिमला और सोलन में भी बारिश-आंधी का अलर्ट है. इन इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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