दिल्ली से बिहार और पहाड़ों तक कल मूसलाधार बारिश! जानें अपने शहर का हाल

IMD Weather Update 9 September: यूपी-बिहार समेत 21 राज्यों में बुधवार मूसलाधार बारिश और 80 KM की आंधी का अलर्ट है. आइए जानते हैं आपके शहर में मौसम कल कैसा रहेगा.

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दिल्ली में 9 से 11 सितंबर तक आंधी-बारिश का अलर्ट है. (Photo from IANS)

9 सितंबर को देश के करीब 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है

कई इलाकों में 50 से 80 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती

पूर्वी भारत में नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में लैंडस्लाइड का खतरा है

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग ने बुधवार के लिए कई राज्यों में वेअथेर का बड़ा अलर्ट जारी किया है. कल यूपी, बिहार समेत 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है. इस दौरान, कई जगहों पर हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की आशंका है, जबकि पूर्वी भारत में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है. कुछ इलाकों में ओले गिरने और दक्षिणी राज्यों में अगले 24 घंटे मौसम खराब रहने की संभावना है. चलिए आपको इस खबर में बताते हैं कल यानी बुधवार (9 सितंबर) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में अगले 3 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट (Delhi Kal Ka Mausam)

दिल्ली में 9 से 11 सितंबर तक आंधी-बारिश का अलर्ट है. इस दौरान 30-40 KM प्रति घंटे की हवा चल सकती है. बुधवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है.

यूपी में कल इन जगहों पर बारिश की चेतावनी (Rampur, Bareilly Flood)

यूपी में मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर (Mirzapur), शाहजहांपुर, रामपुर, उन्नाव, प्रयागराज, देवरिया और गोरखपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी है.

बिहार-झारखंड में कल मौसम कैसा रहेगा (Bihar Weather Update)

बिहार के गया, पटना, चंपारण, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, बेगूसराय और भागलपुर में आंधी के साथ बारिश की संभावना है. वहीं झारखंड के लातेहार, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा, रांची, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, साहेबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर और पलामू में 9-10 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 65 KM से चलेंगी हवाएं

मध्य प्रदेश में कल नरसिंहपुर, देवास, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, खंडवा, गुना, मुरैना, श्योपुर, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर, नीमच, उमरिया, छिंदवाड़ा, कटनी और पन्ना में बारिश हो सकती है. वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा और महासमुंद में बारिश के साथ 65 KM प्रति घंटे तक तेज हवा चलने की संभावना है.

पंजाब-राजस्थान तक बारिश का अलर्ट (Rajasthan Mausam)

पंजाब की बात करें तो यहां कल लुधियाना, पठानकोट, बरनाला, चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला और गुरदासपुर में भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और बूंदी में भी तेज बारिश का अलर्ट है.

पहाड़ों पर कल मौसम कैसा होगा (Landslide Risk)

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में बारिश-आंधी की चेतावनी है. वहीं हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर और किन्नौर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है. जम्मू-कश्मीर के सांबा, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और पुंछ में बारिश-आंधी की संभावना है.

बंगाल-ओडिशा में भी सावधानी जरूरी (Monsoon Update)

बंगाल के पुरबा मेदिनीपुर, हावड़ा, दार्जिलिंग, नादिया, कोलकाता, अलीपुरद्वार, कलिम्पोंग और बीरभूम में 9-10 सितंबर को भारी बारिश देखने को मिल सकती है. ओडिशा के सुंदरगढ़, भद्रक, मयूरभंज, भुवनेश्वर, पुरी, क्योंझर और बालासोर में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है. इस दौरान, 60 KM की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती.