Kal Ka Mausam 28 Aug: मानसून ने मारी पलटी! UP- दिल्ली समेत 22 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम

Kal Ka Mausam 28 Aug: मौसम विभाग के अनुसार देशभर में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है. तेज हवाओं की वजह से बड़े पेड़ और बिजली के खंभे गिर सकते हैं.

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मानसून ने मारी पलटी! UP- दिल्ली समेत 22 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट (Image: IANS Refine With AI)

कल का मौसम 28 अगस्त: मानसून ने एक बार फिर देश भर में तूफानी रफ्तार पकड़ चुका है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने कल शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को यूपी, बिहार और दिल्ली समेत देश के 22 राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है. इतना ही नहीं IMD ने अनुसार मूसलाधार बारिश के साथ 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी अलर्ट जारी किया है. तेज हवाओं की वजह से बड़े पेड़ और बिजली के खंभे गिर सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले.

बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं पूर्वी भारत के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, इसके साथ कई राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है. हरियाणा और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विचोभ एक्टिव है. आइए जानते हैं देश के अलग -अलग राज्यों में कैसा रहेगा 28 अगस्त का मौसम…

राज्यवार मौसम का हाल 28 अगस्त 2026

दिल्ली: दिल्ली में 28 अगस्त को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. दिल्ली में 28 अगस्त को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. यानी दिन में गर्मी और उमस के बीच बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, हरदोई, ज्योतिबाफुले नगर, महामाया नगर, उन्नाव, इटावा, हमीरपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अयोध्या, गोरखपुर और देवरिया में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. लखनऊ में 28 अगस्त को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है, इसलिए बाहर निकलते समय मौसम का ध्यान रखें.

बिहार: बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, पटना, भोजपुर, गोपालगंज, रोहतास, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय और बेगूसराय में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. पटना में 28 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. बारिश और तेज हवा के कारण कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है.

झारखंड: झारखंड में 28 और 29 अगस्त को तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है. देवघर, जमशेदपुर, बोकारो, रांची, रामगढ़, खूंटी, चतरा, पलामू, दुमका, सिमडेगा, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश: उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में 28 अगस्त को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. देहरादून में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान अतिरिक्त सावधानी जरूरी होगी. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, ऊना, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन में 28 अगस्त को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल: जम्मू-कश्मीर के राजौरी, मीरपुर, अनंतनाग, जम्मू, पुंछ, बारामूला, किश्तवाड़, रियासी, गांदरबल, उधमपुर, रामबन, शोपियां और बांदीपोरा में 28 अगस्त को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. बारिश के दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, मालदा, बीरभूम, हावड़ा, कोलकाता, नादिया, दुर्गापुर, कालिम्पोंग, पुरुलिया और मुर्शिदाबाद समेत कई इलाकों में 28 अगस्त को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.

पंजाब: पंजाब के कपूरथला, अमृतसर, चंडीगढ़, मानसा, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मलेरकोटला, पठानकोट और रूपनगर में 28 अगस्त को भारी बारिश और तूफान की संभावना है. इस दौरान 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चल सकते हैं. बारिश और तेज हवाओं के बीच लोगों को खुले इलाकों और पेड़ों के पास जाने से बचना चाहिए.

राजस्थान: राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर, चूरू, अजमेर, टोंक, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और जैसलमेर में 28 अगस्त को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. जयपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में 28 और 29 अगस्त को तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. राजगढ़, छतरपुर, दमोह, उमरिया, सिंगरौली, शिवपुरी, सागर, कटनी, बैतूल, खंडवा, इंदौर, नर्मदापुरम, रायसेन, मुरैना, धार, हरदा, देवास और उज्जैन समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. भोपाल में 28 अगस्त को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. तेज बारिश और आंधी को देखते हुए लोगों को मौसम की जानकारी लेते रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह है.

किन राज्यों में होगी बारिश?

देश के 22 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और सिक्किम में कल यानी शुक्रवार को तेज बारिश के साथ आंधी की चेतावनी जारी की गई है.