Kal Ka Mausam: 17 सितंबर को फिर टेंशन देगा मौसम, 20 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, चेक करें IMD का अपडेट

इस बार मानसूनी सीजन में देश की कुल बारिश सामान्य से काफी कम रही है. 13 सितंबर तक देश में मानसून की बारिश सामान्य से 15 फीसदी कम रही. जून में स्थिति और भी खराब थी, जब देश में बारिश की कमी 40 फीसदी तक पहुंच गई थी.

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IMD ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. (ANI)

मानसून की रफ्तार भले ही अब कुछ धीमी पड़ने लगी हो, लेकिन देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार (17 सितंबर 2026) को देश के करीब 20 राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ हवा की रफ्तार 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

मौसम में इस बदलाव की बड़ी वजह दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र है. इसके प्रभाव से राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और आसपास के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? कहां-कहां हो सकती है बारिश? मानसून की विदाई का अपडेट क्या है?

20 राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 17 सितंबर को बारिश होने की संभावना है. इनमें कई जगहों पर तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना रह सकता है.

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दिल्ली-NCR में हो सकती है हल्की बारिश

राजधानी दिल्ली में 17 सितंबर को हल्की बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग ने इस दौरान आंधी का भी अलर्ट दिया है. हवाएं करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

यूपी के कुछ जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में भी मौसम करवट लेगा. गौतमबुद्ध नगर, गोंडा, आजमगढ़, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, बहराइच, आगरा और बरेली समेत कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट है.

राजस्थान में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं

कम दबाव के क्षेत्र का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है. अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, भरतपुर, पाली, टोंक, अलवर, डूंगरपुर और डीडवाना में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां हवा के झोंकों की रफ्तार 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

MP में तूफानी बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम खराब रह सकता है. छिंदवाड़ा, उज्जैन, नर्मदापुरम, धार, हरदा, देवास, उमरिया, मंडला, सिवनी, बालाघाट, गुना और जबलपुर में भारी बारिश की चेतावनी है. इस दौरान 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

झारखंड में भी बारिश-आंधी का अलर्ट

झारखंड के हजारीबाग, जमशेदपुर, देवघर, रांची, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. हवा की गति करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. रांची में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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पहाड़ी राज्यों में भी बिगड़ेगा मौसम

हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, चंबा, कुल्लू, मंडी, सोलन, किन्नौर, ऊना, लाहौल-स्पीति और कांगड़ा जैसे इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है. कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मनाली में तापमान काफी कम रहने का अनुमान है. इसके साथ ही उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली समेत कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.

मानसून की विदाई कब तक?

देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, मानसून की वापसी 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान से शुरू हो सकती है. सामान्य तौर पर पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई करीब 17 सितंबर से शुरू होती है. लेकिन, इस साल वापसी सामान्य तारीख से करीब दो दिन देर से शुरू होने की संभावना है. हालांकि, मानसून पूरी तरह विदा होने से पहले देश के कई हिस्सों में बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है. दूसरी ओर, कुछ राज्यों पर बारिश अब नहीं होने का पूर्वानुमान जताया गया है.

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