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Kal Ka Mausam 29 May: यूपी, दिल्ली समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट; जानिए आपके इलाके में कल कैसा रहेगा मौसम

कल का मौसम 29 मई 2026: देश के कई हिस्सों में 29 मई को बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिल सकती है. मुजफ्फरनगर, कानपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों में आंधी की भी आशंका जताई जा रही है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: May 28, 2026, 6:21 PM IST
Kal Ka Mausam (Image AI)
Kal Ka Mausam (Image AI)

Kal Ka Mausam 29 May: देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. अब मौसम विभाग ने 29 मई के लिए नया अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार समेत करीब 15 राज्यों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना है. कई जगहों पर हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. लोगों को बिना काम बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. किसानों और मछुआरों को भी खास सावधानी बरतने को कहा गया है.

दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा

दिल्ली में 29 मई को बारिश और तेज आंधी की संभावना है. हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है. मौसम ठंडा रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रह सकता है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 28 May: 11 राज्यों में तूफान और बारिश का अलर्ट! दिल्ली को मिलेगी गर्मी से राहत, जानिए आपके इलाके में कल कैसा रहेगा मौसम

यूपी में कल मौसम कैसा रहेगा

यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, अयोध्या, झांसी, बहराइच और ललितपुर समेत कई इलाकों में तेज आंधी चल सकती है. हवा की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. लखनऊ में तापमान 33 से 25 डिग्री के बीच रह सकता है.

बिहार में कल मौसम कैसा रहेगा

पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर समेत कई जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी है. कुछ इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा बताया गया है. हवा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है. पटना का तापमान 30 से 26 डिग्री रहने का अनुमान है.

झारखंड में कल मौसम कैसा रहेगा

रांची, धनबाद, हजारीबाग, गुमला और पलामू समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. रांची में तापमान 32 से 23 डिग्री के बीच रह सकता है.

उत्तराखंड में कल मौसम कैसा रहेगा

देहरादून, नैनीताल, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है. तेज हवा भी चल सकती है. देहरादून में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने का अनुमान है.

हिमाचल में कल मौसम कैसा रहेगा

शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. कई इलाकों में तेज हवा चल सकती है. मनाली में तापमान काफी नीचे रह सकता है.

जम्मू-कश्मीर में कल मौसम कैसा रहेगा

श्रीनगर, पुंछ, राजौरी और उधमपुर में बारिश और आंधी की संभावना है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. श्रीनगर का तापमान 26 से 13 डिग्री के बीच रह सकता है.

पश्चिम बंगाल में कल मौसम कैसा रहेगा

कोलकाता, मालदा, जलपाईगुड़ी और मुर्शिदाबाद में बारिश और तेज हवा की चेतावनी है. हवा की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है. कोलकाता में तापमान 33 से 26 डिग्री रहने की संभावना है.

पंजाब में कल मौसम कैसा रहेगा

अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और गुरदासपुर में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. कई जगहों पर बिजली गिर सकती है.

राजस्थान में कल मौसम कैसा रहेगा

जयपुर, अलवर, बीकानेर और सीकर समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. जयपुर का तापमान 39 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है.

मध्य प्रदेश में कल मौसम कैसा रहेगा

भोपाल, रीवा, मुरैना और छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है. भोपाल में तापमान 41 से 28 डिग्री रह सकता है.

असम में कल मौसम कैसा रहेगा

असम के कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है. कोकराझार, बारपेटा और धुबरी में मौसम खराब रह सकता है. हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. किसान अपनी फसलों और सामान को सुरक्षित जगह पर रखें. यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर चेक करें.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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