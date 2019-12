नई दिल्ली: देश भर में नागिरकता विधेयक के खिलाफ भारी प्रदर्शन जारी है. राजधानी दिल्ली में इस विरोध प्रदर्शन का शोर ज्यादा है. इसी प्रोटेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बीते मंगलवार को नोएडा पुलिस ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह घोषणा की कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली कालिंदी कुंज रोड बुधवार यानी आज बंद रहेगी. नोएडा पुलिस ने यात्रियों को इस रास्ते के बजाय दूसरे वैकल्पिक रास्ते को अपनाने की बात कही.

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा, “दिल्ली पुलिस के निर्देशानुसार दिनाँक 15-12-2019 के जामिया नगर की घटना के बाद से मार्ग 13a पर चल रहे धरने के कारण नोएडा कालिंदी मार्ग पर जारी डायवर्जन कल दिनांक 18- 12-19 को भी यथावत जारी रहेगा , कृपया दिल्ली/फरीदाबाद जाने के वैकल्पिक मार्ग डीएनडी और चिल्ला का प्रयोग करें”.

जामिया के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर बीते सोमवार को भी यह रास्ता बंद कर दिया गया था. वहीं दूसरी तरफ इस प्रदर्शन का असर मेट्रो रूट पर भी खासा हो रहा है.

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC): Entry & exit gates at all stations have been opened. Normal services have resumed in all stations. pic.twitter.com/TNz3mxXwIe

