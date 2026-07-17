कालका से शिमला के लिए फिर शुरू हुई Toy Train, जानें टिकट, टाइमिंग और रूट की पूरी डिटेल

कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन फिर से शुरू हो गई है. जानें टिकट का किराया कितना है, टाइमिंग और ट्रेन का पूरा रूट. टिकट कैसे बुक होंगे ये भी इस खबर में आपको बताएंगे.

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छुट्टियों का सीजन खत्म होने के बाद यह ट्रेन फिर से शुरू कर दी गई है. (File Photo)

कालका से शिमला के लिए मिक्स अप-डाउन टॉय ट्रेन फिर से शुरू हो गई है

ये ट्रेन 18 स्टेशनों पर रुकते हुए शिमला पहुंचेगी

समर स्पेशल ट्रेन बंद होने के बाद नियमित सेवा बहाल हुई

पर्यटकों के साथ छात्रों और रोजाना सफर करने वालों को भी फायदा होगा

Shimla Toy Train: हिमाचल घूमने का प्लान कर रहे पर्यटकों के लिए एक खुशखबरी आई है. दरअसल, कालका-शिमला रेलवे लाइन पर चलने वाली टॉय ट्रेन (Toy Train) वापस पटरी पर लौट आई है. गर्मी की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए 25 मई से 15 जुलाई तक ‘हॉलिडे स्पेशल’ (4503-4504) ट्रेन चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से Mix Up-Down सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी. अब छुट्टियों का सीजन खत्म होने के बाद यह ट्रेन फिर से शुरू कर दी गई है.

कितने बजे चलकर, कहां-कहां रुकते है ये ट्रेन?

आपको बता दें कि टॉय ट्रेन सुबह 8:00 बजे कालका से रवाना होकर दोपहर 1:55 बजे शिमला पहुंचती है. वापसी में यह शाम 5:00 बजे शिमला से चलती है और रात 10:22 बजे कालका पहुंचती है. इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये कालका और शिमला के बीच आने वाले सभी 18 स्टेशनों पर रुकती है. इसलिए यह सिर्फ पर्यटकों के लिए ही नहीं, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले छोटे कस्बों के यात्रियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और स्थानीय निवासियों के लिए भी सुविधाजनक मानी जाती है.

इतने पैसों में घूम आएंगे कालका से शिमला

अगर आप इस ट्रेन का सफर करना चाहते हैं, तो ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे. कालका से शिमला तक पूरे सफर का किराया सिर्फ ₹50 है, जो इसे भारत की सबसे सस्ती और लोकप्रिय हेरिटेज ट्रेन यात्राओं में शामिल करता है. कम किराए की वजह से यह पर्यटकों और रोजाना यात्रा करने वालों दोनों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है.

कहां और कैसे मिलेगा टिकट?

अगर आप इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे दिए गए 3 पॉइंट्स फॉलो करना है –