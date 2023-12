कौन है धनखड़ की मिमिक्री करने वाला ये सांसद, महिला के गाल खींचने वाला वीडियो भी हुआ था वायरल

Who Is Kalyan Banerjee: तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. उनका एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस बार किसी महिला को लेकर नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने (Jagdeep Dhankhar Mimicry) को लेकर उनकी आलोचना हो रही है.

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी मंगलवार (19 दिसंबर) को संसद के बाहर उनकी नकल करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी की आलोचना की. कल्याण बनर्जी का एक वीडियो इससे पहले भी वायरल हुआ था. इस वीडियो में वह अपनी ही पार्टी की एक महिला के साथ बैठे नजर आए थे. इसमें उन्हें उस महिला के गाल खींचते हुए देखा गया था.

TMC empowering women…?

This is TMC MP Kalyan Banerjee and the woman is outgoing Bankura MLA who was miffed for not getting a ticket.

Shame! pic.twitter.com/JUXsZerN6i

— Locket Chatterjee (@me_locket) March 9, 2021