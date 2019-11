चेन्नई: मक्कल निधि मैयम (एमएनएम) के संस्थापक कमल हासन ने बुधवार को एक बार फिर सुपरस्टार रजनीकांत से राजनीतिक रूप से हाथ मिलाने की अपनी मंशा जाहिर की. सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने इसे ‘मृगतृष्णा’ बताया और जोर दिया कि ये अभिनेता पार्टी की संभावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं. अन्नाद्रमुक दोनों अभिनेताओं को लगातार निशाना बनाती रहती है.

Kamal Haasan, Makkal Needhi Maiam: My friend Rajinikanth & I are of same opinion that if need be, all hands should join together for sake of Tamil Nadu & we are no exception. That’s our attitude, we mean it, we’ve come here not just to do politics but to make a better Tamil Nadu. pic.twitter.com/vIkPhJELM3

