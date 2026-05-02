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25 बैंकों को चूना लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, CBI की मदद से भारत लाया गया फरार कारोबारी
CBI ने एक बैंक घोटाले मामले में आरोपी कमलेश पारेख को UAE से भारत लाकर बड़ी सफलता हासिल की. आइए इस खबर में जानते हैं ये पूरा केस क्या है?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बैंक घोटाले मामले में आरोपी कमलेश पारेख को भारत लाने में सफलता हासिल कर ली है. आरोपी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कर 1 मई, 2026 को दिल्ली लाया गया. पारेख कोलकाता की कंपनी Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd. से जुड़ा हुआ है और उस पर हजारों करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है. भारत पहुंचते ही CBI की टीम ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया, अब उसे दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा. यहां से फिर आरोपी को ट्रांजिट रिमांड लेकर आगे की कार्रवाई के लिए कोलकाता ले जाया जाएगा. यह मामला लंबे समय से एजेंसियों की निगरानी में था और आखिरकार अंतरराष्ट्रीय सहयोग से आरोपी तक पहुंचा गया.
पारेख पर 2700 करोड़ के घोटाले का आरोप
यह केस साल 2016 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप है कि कंपनी ने 25 बैंकों के साथ करीब 2672 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी. इस बैंक समूह की अगुवाई भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कर रहा था. जांच में सामने आया कि कंपनी के प्रमोटर और अन्य अधिकारियों ने मिलकर बैंक से लिए गए पैसों को गलत तरीके से दूसरी जगहों पर ट्रांसफर किया. यह सब एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया, जिसमें विदेशी कंपनियों और खातों का इस्तेमाल किया गया. CBI ने 31 दिसंबर, 2022 को इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी. जिसमें कमलेश पारेख को मुख्य आरोपी बताया गया.
इंटरपोल और UAE की मदद से हो पाई गिरफ्तारी
जांच शुरू होते ही कमलेश पारेख देश छोड़कर फरार हो गया था. इसके बाद, 2024 में उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया. INTERPOL की मदद से उसकी लोकेशन UAE में ट्रेस की गई और वहां की स्थानीय एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया. भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने साथ मिलकर कानूनी प्रक्रिया पूरी. इसके बाद UAE प्रशासन ने उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया.
मामले में अब आगे क्या होगा?
अब आरोपी कमलेश को पहले दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे कोलकाता ले जाया जाएगा. वहां इस केस की आगे की सुनवाई होगी. CBI का कहना है कि इस मामले में और भी लोगों के होने का शक है, जिसके लिए जांच जारी है. एजेंसी ने यह भी बताया कि पिछले कुछ सालों में ऐसे 150 से ज्यादा फरार अपराधियों को विदेशों से वापस लाया जा चुका है. यह केस दिखाता है कि अब आर्थिक अपराध करने वालों के लिए बच निकल पाना पहले जितना आसान नहीं रहा.
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