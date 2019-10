नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari Murder Case) की हत्या का खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को भी हिरासत में लिया है. तीनों से पूछताछ की जा रही है. तीनों गुजरात के रहने वाले हैं. तीनों कमलेश तिवारी की हत्या के साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं. इनके नाम मौलाना मोहसिन शेख, फैज़ान और खुर्शीद अहमद पठान हैं. पुलिस का कहना है कि 2016 में इस्लाम के प्रवर्तक पैगम्बर मोहम्मद को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के कारण ही कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari) की जान ली गई. हत्या करने वाले मिठाई का डिब्बा, जिसमें हथियार लेकर गए थे, जो गुजरात के सूरत का था. ये मिठाई का डिब्बा अहम सुराग साबित हुआ. हत्या करने वाले भगवा रंग के कपड़े पहनकर आए थे. इससे पहले दो अन्य को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें छोड़ दिया गया. उन पर नजर रखी जा रही है.

Uttar Pradesh DGP, OP Singh on #KamleshTiwariMurder: We are working in collaboration with the Gujarat Anti-Terrorism Squad (ATS), till now no link with any terrorist organisation has been established. We will look into all the details and take action. https://t.co/hya9oYfEXR

— ANI UP (@ANINewsUP) October 19, 2019