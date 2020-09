बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर संसद में घमासान जारी है. लोकसभा (Lok Sabha) के बाद राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी आज बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठा. समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने राज्यसभा में कहा कि मनोरंजन जगत के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काया जा रहा है. इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले लोगों ने इसे नाली (गटर) कहा है. मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं. मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करने के लिए कहती है.’ Also Read - सुशांत के दोस्त युवराज का सनसनीखेज खुलासा: अगर इन 5 बॉलीवुड सेलिब्रेटीज़ ने ड्रग्स लेना नहीं छोड़ा तो मर जाएंगे

इसके साथ-साथ उन्होंने केंद्र सरकार से बॉलीवुड की सुरक्षा और समर्थन करने की अपील की. इसके अलावा उन्होंने रवि किशन पर भी हमला बोला और कहा कि इंडस्ट्री के कुछ लोग ‘जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं’. बता दें कि गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने ही सोमवार को लोकसभा में बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था.

Jaya ji would you say the same thing if in my place it was your daughter Shweta beaten, drugged and molested as a teenage, would you say the same thing if Abhieshek complained about bullying and harassment constantly and found hanging one day? Show compassion for us also 🙏 https://t.co/gazngMu2bA — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 15, 2020

जया के इस बयान पर अब कंगना रनौत (kangana ranaut) और बीजेपी सांसद रवि किशन (Ravi Kishan) का जवाब आया है. बता दें कि बॉलीवुड की ‘क्वीन’ कंगना ने अपने एक ट्वीट में बॉलीवुड को गटर करार दिया था. कंगना ने मंगलवार को ट्वीट किया, ‘जया जी क्‍या आप तब भी यही कहतीं अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्‍वेता को टीनएज में पीटा गया होता, ड्रग्‍स दिए गए होते और मॉलेस्ट किया गया होता? क्‍या आप तब भी यही कहतीं अगर अभिषेक लगातार बुलीइंग और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूल जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए.

I expected Jaya ji to support what I said. Not everyone in the industry consumes drugs but those who do are part of a plan to finish the world's largest film industry. When Jaya ji & I joined, situation was not like this but now we need to protect the industry: BJP MP Ravi Kishan https://t.co/Ds9CDtVygU pic.twitter.com/tOYtN9Sgp9 — ANI (@ANI) September 15, 2020

मामले में रवि किशन का भी बयान आया है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए रवि किशन ने कहा, ‘मुझे लगा कि मैंने जो कहा जया जी उसका समर्थन करेंगी. इंडस्ट्री में हर कोई ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन कुछ लोग दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने की साजिश का हिस्सा हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं खुद की बनाई थाली में छेद नहीं करता. बॉलीवुड के ड्रग्स नेक्सस की बात कही थी. जया बच्चन के बयान से हैरान हूं.’

Drug addiction is in film industry too. Several people have been apprehended, NCB is doing very good work. I urge central govt to take strict action, apprehend the culprits soon, give them befitting punishment & bring an end to conspiracy of neighbouring countries: Ravi Kishan https://t.co/5oUiQLxiHu — ANI (@ANI) September 14, 2020

बता दें कि रवि किशन (Ravi Kishan) ने कहा था, ‘नशीले पदार्थों की तस्करी और लत की समस्या बढ़ रही है. उन्होंने कहा, ‘ड्रग्स की लत फिल्म इंडस्ट्री में भी है. कई लोगों को पकड़ा गया है. NCB बहुत अच्छा काम कर रहा है. दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर, सजा देने और पड़ोसी देशों की साजिश के अंत के लिए मैं केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं.’ उन्होंने आगे कहा कि देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं. हमारे पड़ोसी देश इसमें योगदान दे रहे हैं. पाकिस्तान और चीन से ड्रग्स की तस्करी हर साल की जाती है. इसे पंजाब और नेपाल के जरिए भारत में लाया जाता है.’

बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच नारकोटिस्क कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB कर रही है. इसे लेकर ही NCB ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है.