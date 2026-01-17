  • Hindi
सच हो गई कंगना रनौत की भविष्यवाणी! 2020 कही थी ये बात, BMC चुनाव में उद्धव ठाकरे की हार के बाद याद दिलाए पुराने दिन

उद्धव ठाकरे की पार्टी को BMC मेयर इलेक्शन में कम सीट मिलने और बीजेपी के बढ़त बनाने के बाद बीजेपी सांसद कंगना रानौत का 2020 का एक वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने अपने पाली हिल स्थित घर पर बुलडोजर चलाने के बाद उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी. आइये जानते हैं पूरा मामला...

Kangana Ranaut Bulldozer action
कंगना रनौत की पुरानी वीडियो वायरल

बृहन्मुंबई नगरपालिका (BMC) चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं. चुनाव परिणाम आने के बाद बृहन्मई मुंबई नगरपालिका में बीजेपी के मेयर बनने का रास्ता साफ हो चुका है. इस जीत के उद्घोष के बीच सबसे ज्यादा कंगना रानौत की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा. आइये जानते हैं बीजेपी के चुनाव के बाद कंगना का वीडियो क्यों वायरल हो रहा है और क्या है 2020 का पुराना मामला…

विमेन-हेटर्स और नेपोटिज्म माफिया पर प्रहार

BMC चुनाव नतीजों के बाद भाजपा सांसद कंगना रनौत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि जनता जनार्दन ने ऐसे महिला-विरोधियों, डराने-धमकाने वालों और नेपोटिज्म माफिया को उनकी सही जगह दिखा दी है. उन्होंने इसे केवल एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ ‘न्याय’ करार दिया. इस दौरान कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी. उन्होंने इसे अविश्वसनीय भगवा क्लीन स्वीप बताया. कंगना का मानना है कि मुंबई की जनता ने यह साबित कर दिया है कि वे विकास और न्याय के साथ हैं, न कि प्रतिशोध की राजनीति के साथ.

जब कंगना के घर पर चला बुलडोजर

साल 2020 में जब बीएमसी ने कंगना रनौत के पाली हिल स्थित दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था, तब कंगना ने एक वीडियो संदेश में सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने मुझसे बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा. आज बीएमसी चुनाव के नतीजों ने उस भविष्यवाणी को धरातल पर सच कर दिखाया है.

महाराष्ट्र ने उन्हें छोड़ दिया!

कंगना ने मीडिया से बात करते हुए उन पुराने दिनों को याद किया जब उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने की धमकियां दी गई थीं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे गालियां दीं, मेरा घर तोड़ा और मुझे डराया, आज महाराष्ट्र ने ही उन्हें छोड़ दिया है. कंगना के अनुसार, यह भगवा लहर उन लोगों के अहंकार का अंत है जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया था.

बीएमसी चुनाव में किसे मिले कितने सीट

मुंबई की कुल 227 सीटों में से रुझानों और नतीजों ने साफ कर दिया है कि शिवसेना (UBT) का दशकों पुराना किला ढह चुका है.

  • भाजपा (BJP): 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी,
  • एकनाथ शिंदे (Shiv Sena): 28 वार्डों में जीत,
  • शिवसेना (UBT): उद्धव गुट मात्र 57 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है,
  • अन्य: कांग्रेस 15 और राज ठाकरे की मनसे 9 सीटों पर संघर्ष कर रही है,

बॉम्बे हाई कोर्ट की वो टिप्पणी

कंगना ने याद दिलाया कि उनके घर पर की गई कार्रवाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कानून में द्वेष (Malice in Law) करार दिया था. आज जब वही बीएमसी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई है, तो कंगना इसे नियति का खेल मान रही हैं. सत्ता परिवर्तन ने कंगना के उस पुराने जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है. उद्धव ठाकरे के इस पतन और कंगना के 6 तीखे बाणों ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है. यह जीत केवल सीटों की नहीं, बल्कि एक नैरेटिव की भी है, जिसे कंगना पिछले चार सालों से लड़ रही थीं.

