Kangana Ranaut files caveat in SC against BMC`s challeng to Bombay High Court order: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगाना Kangana Ranaut ने बृहनमुंबई नगर निगम Brihanmumbai Municipal Corporation ( BMC) के खिलाफ सुप्रीम सुप्रीम (Supreme Court) में एक कैवियट (caveat), जिसमें बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एक्‍ट्रेस Kangana Ranaut को राहत दी गई थी.

बता दें कि पिछले माह 27 नवंबर को बंबई उच्च न्यायालय ने बीएमसी के खिलाफ दायर कंगना की याचिका पर फैसला देते हुए कहा था बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा कंगना रनौत के बंगले के एक हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कृत्य थी और ऐसा अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था.

Kangana Ranaut files caveat in Supreme Court, requesting that no order be passed without hearing her in case Brihanmumbai Municipal Corporation challenges relief given to her by Bombay High Court order in property demolition matter

(file photo) pic.twitter.com/zf468KFaZP Also Read - Supreme Court: ऑनलाइन सुनवाई में बिना कमीज पहने पहुंचा शख्स, जज का गुस्सा फूटा, फिर ये हुआ...

